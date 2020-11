14 milijonov nasmehov doslej****

Sistem Philips Zoom WhiteSpeed je del priljubljene serije za beljenje zob Philips Zoom, ki je najbolj priljubljen sistem za profesionalno beljenje zob in mu zaupa več kot 14 milijonov uporabnikov.**** 96 % pacientov je zadovoljnih z uporabo sistema Zoom WhiteSpeed. Rezultati temeljijo na raziskavi med 500 osebami v ZDA*. Razvili so ga strokovnjaki, ki so ustvarili tudi druge priljubljene blagovne znamke, kot sta Philips Sonicare in BreathRx, uporablja pa se za zagotavljanje zdravega nasmeha.