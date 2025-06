ClariSound za čist zvok s pristnimi podrobnostmi

ClariSound s pristnim in podrobnim zvokom v prijetno glasbo vdahne povsem novo življenje. Visokotonec na vrhu predvaja bogat in izjemno čist zvok, visokoučinkovita kupola nizkotonca s steklenimi vlakni pa zagotavlja široko zvočno kuliso, ki zapolni vsak prostor. Čisti zvok dopolnjujejo globoki in natančni nizki toni, ki jih zagotavlja Philipsova inovativna odprtina nizkotonca. Mehka kupola zagotavlja pristno in natančno reprodukcijo glasu in glasbil, zato vedno slišite vse dinamične in čustvene podrobnosti prvotne produkcije.