Predvaja formate DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) in slikovne CD-je

Philipsov predvajalnik je združljiv s skoraj vsemi razpoložljivimi ploščami DVD in CD na trgu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) in slikovni CD – vse lahko predvajate s svojim predvajalnikom. SVCD pomeni "Super VideoCD". Kakovost plošče SVCD je veliko boljša od plošče VCD, saj je zaradi večje ločljivosti slika veliko bolj ostra. S podporo DivX® lahko uživate ob gledanju posnetkov, kodiranih s kodekom DivX®. Format zapisa DivX je tehnologija stiskanja video posnetka, osnovana na MPEG4, s katero lahko velike datoteke, kot so filmi, napovedniki in glasbeni videoposnetki, shranite na različne medije, kot so plošče CD-R/RW in zapisljivi DVD-ji.