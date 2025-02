Tiha zmogljivost. Elegantna kompaktnost.

Maksimalno hlajenje, minimalen hrup. Ventilator je zasnovan tako, da se prilega vsaki notranji opremi doma in tiho hladi vaš prostor. Svojo izkušnjo prilagodite s 3 hitrostmi, 2 načinoma in časovnikom. Dodano pa lahko uživate v kroženju zraka z nastavljivo glavo in vrtenju.