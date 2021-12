Maksimalen zvok za takojšnjo ojačitev moči

Tehnologija maksimalnega zvoka doseže takojšnjo okrepitev nizkih in visokih tonov, do skrajnosti poveča izkoristek glasnosti in v hipu doseže najpristnejšo reprodukcijo zvoka že samo z dotikom gumba. Napredno elektronsko vezje umeri obstoječe nastavitve zvoka in glasnosti ter v trenutku brez popačenja okrepi nizke in visoke tone ter glasnost nad njihove izvirne najvišje vrednosti. Končni rezultat je opazna ojačitev zvočnega spektra in glasnosti. Glasbi tako podaljšamo rok trajanja.