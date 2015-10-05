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Izdelek ni več na voljo

Mikro glasbeni sistem

BTM2056/12

5

| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Zvok, ki ustreza vašemu domu

Doma uživajte ob glasbi iz prenosnega predvajalnika. Ta mikro glasbeni sistem Philips omogoča neposredno povezavo USB in povezavo MP3-Link. Tudi pri brezžičnem pretakanju glasbe prek povezave Bluetooth vam zagotavlja prijetne glasbene trenutke.

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Obsedeni z zvokom

Zvok, ki ustreza vašemu domu

  • Bluetooth

Sprednja motorizirana drsna vratca za še več stila in elegance

Sprednja motorizirana drsna vratca za še več stila in elegance

Sprednja motorizirana drsna vratca poskrbijo še za dodatno eleganco privlačne oblike sistema. Stilska in hkrati uporabna vratca ohišja za plošče elegantno zdrsnejo navpično navzgor ali navzdol, vedno kadar se dotaknete gumba in želite spremeniti glasbo. Udobno se namestite in uživajte v dinamičnem zvoku ter opazujte predvajanje plošče skozi prozorno okence.

Možnost pritrditve na steno za prilagodljivo namestitev

Možnost pritrditve na steno za prilagodljivo namestitev

Philipsov glasbeni sistem s popolno kombinacijo tanke in vsestranske oblike je pametno zasnovan, da se stopi z vašim življenjskim prostorom. Osnova glasbenega sistema je stojalo, zato je sistem varno in dobro nameščen na polici ali v prostoru, medtem ko stenska namestitev omogoča enako prilagodljivost kot samostojno stojalo.

Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA

Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA

Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

05/10/2015

Polska

Polska

Preverjen kupec

Szczegolnie cenię sobie Bluetooth

Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2056 Mikrowieża

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2056 Mikrowieża

05/10/2015

Polska

Polska

Preverjen kupec

Szczegolnie cenię sobie Bluetooth

Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2056 Mikrowieża

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2056 Mikrowieża

24/12/2013

Polska

Polska

Bardzo fajna sprytna wieza. Do sypialni w sam raz.

Duza zaleta to bluetooth. Dzięki tej wiezy + smartfonowi mamy w koncu dobre radio internetowe.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2056 Mikrowieża

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2056 Mikrowieża

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