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Zvok, ki ustreza vašemu domu
Doma uživajte ob glasbi iz prenosnega predvajalnika. Ta mikro glasbeni sistem Philips omogoča neposredno povezavo USB in povezavo MP3-Link. Tudi pri brezžičnem pretakanju glasbe prek povezave Bluetooth vam zagotavlja prijetne glasbene trenutke.
Bluetooth
Sprednja motorizirana drsna vratca poskrbijo še za dodatno eleganco privlačne oblike sistema. Stilska in hkrati uporabna vratca ohišja za plošče elegantno zdrsnejo navpično navzgor ali navzdol, vedno kadar se dotaknete gumba in želite spremeniti glasbo. Udobno se namestite in uživajte v dinamičnem zvoku ter opazujte predvajanje plošče skozi prozorno okence.
Philipsov glasbeni sistem s popolno kombinacijo tanke in vsestranske oblike je pametno zasnovan, da se stopi z vašim življenjskim prostorom. Osnova glasbenega sistema je stojalo, zato je sistem varno in dobro nameščen na polici ali v prostoru, medtem ko stenska namestitev omogoča enako prilagodljivost kot samostojno stojalo.
Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.
5.0
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
wgrave
05/10/2015
Polska
Preverjen kupec
Szczegolnie cenię sobie Bluetooth
Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2056 Mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2056 Mikrowieża
markisdg
05/10/2015
Polska
Preverjen kupec
Szczegolnie cenię sobie Bluetooth
Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2056 Mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2056 Mikrowieża
markispl
24/12/2013
Polska
Bardzo fajna sprytna wieza. Do sypialni w sam raz.
Duza zaleta to bluetooth. Dzięki tej wiezy + smartfonowi mamy w koncu dobre radio internetowe.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2056 Mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2056 Mikrowieża