Popolnoma kovinska, obojestransko brušena rezila za hitrejše prirezovanje

Naša popolnoma kovinska rezila so posebno močna in brušena na obeh straneh. To zagotavlja dolgo življenjsko dobo in prirezovanje tudi najdebelejših dlak. Med prirezovanjem se samodejno ostrita z blagim brušenjem drug ob drugega. Tako lahko vedno znova uživate v natančnem rezu.