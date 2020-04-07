Izdelek ni več na voljo
Vrhunska natančnost
Ekskluzivno lasersko vodilo zagotavlja vrhunsko oblikovanje brade. Z njim lahko zanesljivo dosežete želeni natančen in simetričen slog.
Natančne nastavitve po 0,2 mm
Kovinski dvostranski prirezovalnik
60 minut uporabe/1 ura polnjenja
z laserskim vodilom
Edinstveni sistem z laserskim vodilom projicira oster snop svetlobe za oblikovanje sloga pred prirezovanjem. Označi, katere dlake bodo prirezane, zato so rezultati vedno natančni.
Obračajte kolesce za prilagajanje dolžine na ročaju, dokler ni prikazana želena nastavitev dolžine. Izbrana dolžina je tako "zaklenjena" za natančno in enakomerno prirezovanje.
Pod glavnikom prilagodljive dolžine je dvostranski natančni prirezovalnik. Na eni strani je 32 mm visokozmogljiv dvostranski prirezovalnik, na drugi pa 15 mm široki natančni prirezovalnik, ki je idealen za britje manjših predelov, na primer pod nosom in okoli ust. Oblikovan je tako, da reže skoraj do kože, a kožo še vedno ščiti. Ker je majhen, lahko vidite, kaj počnete ter oblikujete fine linije in podrobnosti.
4.5
od 5
77
Ocene
89%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
radek32131960
07/04/2020
Česká republika
Je radost se holit
Tento holící stroje je již několikátý v řadě a musím napsat, že jsem s ním maximálně spokojený. Dokáže vše, co Vaše ruce s ním zvládnou a představa výsledku v zrcadle očekává.
Prednosti
Maximální možnost tvarování střihu
Slabosti
nejsou
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
Datum uporabe 2019-04-07
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
Datum uporabe 2019-04-07
Johny007
21/06/2018
Česká republika
Tento produkt má výborné vlastnosti
Co se týče daného zastřihávače vousů, myslím si, že jsem pri jeho koupi neprohloupil, ba naopak, bylo to velmi dobré rozhodnutí. Všeobecně jsem zastřihávače vousů zkoumil několik měsíců, možná i let a nenašel jsem doposud nic tak efektivního jako právě tento zastříhávač. Mohu dokonce napsat, že přelčil má očekávání. Možná mě malinko mrzí, že je zde absence stgojánku, aby se v něm mohl přístroj nabíjet ale to je jen asi pohodlnost, žádná vada na kráse a je trošku na škodu, že zde není LED ukazatel stavu baterie v procentuálních číslech, jinak ostatní v pořádku, určtě převažuje Ano, než ne, takže za mě velké ANO.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
bertik
09/10/2017
Česká republika
Splnil očekávání
Používám zatím krátkou dobu, ale zatím jsem spokojen
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer