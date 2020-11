Dvostranski prirezovalnik: 32 mm in 15 mm stran za popolne podrobnosti

Pod glavnikom prilagodljive dolžine je dvostranski natančni prirezovalnik. Na eni strani je 32 mm visokozmogljiv dvostranski prirezovalnik, na drugi pa 15 mm široki natančni prirezovalnik, ki je idealen za britje manjših predelov, na primer pod nosom in okoli ust. Oblikovan je tako, da reže skoraj do kože, a kožo še vedno ščiti. Ker je majhen, lahko vidite, kaj počnete ter oblikujete fine linije in podrobnosti.