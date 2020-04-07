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Izdelek ni več na voljo

Beardtrimmer series 9000Vodotesen prirezovalnik brade

BT9290/32

4.5

| (77) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 89%

Vrhunska natančnost

Ekskluzivno lasersko vodilo zagotavlja vrhunsko oblikovanje brade. Z njim lahko zanesljivo dosežete želeni natančen in simetričen slog.

Poglej vse prednosti

Edini prirezovalnik brade z laserskim vodilom

Vrhunska natančnost

  • Natančne nastavitve po 0,2 mm

  • Kovinski dvostranski prirezovalnik

  • 60 minut uporabe/1 ura polnjenja

  • z laserskim vodilom

Edinstveno lasersko vodilo zagotavlja natančne in simetrične rezultate

Edinstveno lasersko vodilo zagotavlja natančne in simetrične rezultate

Edinstveni sistem z laserskim vodilom projicira oster snop svetlobe za oblikovanje sloga pred prirezovanjem. Označi, katere dlake bodo prirezane, zato so rezultati vedno natančni.

S kolescem za prilagajanje dolžine izberete nastavitev dolžine

S kolescem za prilagajanje dolžine izberete nastavitev dolžine

Obračajte kolesce za prilagajanje dolžine na ročaju, dokler ni prikazana želena nastavitev dolžine. Izbrana dolžina je tako "zaklenjena" za natančno in enakomerno prirezovanje.

Dvostranski prirezovalnik: 32 mm in 15 mm stran za popolne podrobnosti

Dvostranski prirezovalnik: 32 mm in 15 mm stran za popolne podrobnosti

Pod glavnikom prilagodljive dolžine je dvostranski natančni prirezovalnik. Na eni strani je 32 mm visokozmogljiv dvostranski prirezovalnik, na drugi pa 15 mm široki natančni prirezovalnik, ki je idealen za britje manjših predelov, na primer pod nosom in okoli ust. Oblikovan je tako, da reže skoraj do kože, a kožo še vedno ščiti. Ker je majhen, lahko vidite, kaj počnete ter oblikujete fine linije in podrobnosti.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

77

Ocene

89%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

07/04/2020

Česká republika

Česká republika

Je radost se holit

Tento holící stroje je již několikátý v řadě a musím napsat, že jsem s ním maximálně spokojený. Dokáže vše, co Vaše ruce s ním zvládnou a představa výsledku v zrcadle očekává.

Prednosti

Maximální možnost tvarování střihu

Slabosti

nejsou

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

Datum uporabe 2019-04-07

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

Datum uporabe 2019-04-07

21/06/2018

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má výborné vlastnosti

Co se týče daného zastřihávače vousů, myslím si, že jsem pri jeho koupi neprohloupil, ba naopak, bylo to velmi dobré rozhodnutí. Všeobecně jsem zastřihávače vousů zkoumil několik měsíců, možná i let a nenašel jsem doposud nic tak efektivního jako právě tento zastříhávač. Mohu dokonce napsat, že přelčil má očekávání. Možná mě malinko mrzí, že je zde absence stgojánku, aby se v něm mohl přístroj nabíjet ale to je jen asi pohodlnost, žádná vada na kráse a je trošku na škodu, že zde není LED ukazatel stavu baterie v procentuálních číslech, jinak ostatní v pořádku, určtě převažuje Ano, než ne, takže za mě velké ANO.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

09/10/2017

Česká republika

Česká republika

Splnil očekávání

Používám zatím krátkou dobu, ale zatím jsem spokojen

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

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