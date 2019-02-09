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Odstrani nesnago, koža je napeta in osvežena
Koža, ki je izpostavljena nesnagi in stresu, je videti utrujena, nesijoča, nenapeta in se hitreje stara. VisaPure Advanced je rešitev 3-v-1, ki z vaše kože odstranjuje nesnago in stres, ki ju prinaša mestno okolje. Odstranite nesnago in znova zasijte.
Prilagojena tehnologija DualMotion
Čiščenje, masaža, sveža koža
3 glave, torbica, paleta za shranjev.
2 nastavitvi intenzivnosti
Če je koža utrujena in izpostavljena nesnagi, ne bo utrujena in nesijoča samo začasno, temveč bo čez čas podlegla tudi prezgodnjemu staranju. Naša ščetka za odpravljanje nesnage združuje spužvo z ogljem bambusa in nežne gladke ščetine ter vpije in odstrani tudi najmanjše delce nesnage. Če nesnage ne odstranite temeljito, se ta prime in zažre globoko v kožo, kjer poškoduje kolagen.
Oglje je dobro poznano po svojih izjemno vpojnih in čistilnih učinkih. Oglje v naši ščetki je naravno in se pridobiva iz zoglenelega bambusovega lesa.
Z edinstveno kombinacijo ščetin in spužve, prepojene z ogljem, lahko ščetka odstrani tudi najmanjše delce nesnage in tako zagotovi vrhunsko, a kljub temu nežno čiščenje.
4.8
od 5
181
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
1Diana1
09/02/2019
Slovensko
Vynikajúci produkt. Kefka dokonale čistí pleť úplne ju krásne vyhladí.
Produkt som dostala ako darček. Zo začiatku som sa obávala výsledkov keďže mám veľmi citlivú a zmiešanú pleť. Avšak už po približne týždni používania obavy boli preč a užívam si už len oveľa krajšiu pleť a hlavne čistiaca kefka mi nedráždi pleť. Predtým som chodievala ku kozmetičke najmä kvôli čisteniu pórov avšak teraz už nemusím, keďže kefka dokáže vyčistiť póry dokonale, póry postupom času sa aj zmenšujú a miznú a samozrejme je veľmi užitočný nástavec určený na očné okolie, ktorý mi pomáha s rannými kruhmi pod očami a masážny nástavec pri ktorom si pleť doslova oddýchne :). Za mňa dokonalý produkt pre každého kto sa rád stará o svoju pleť a chce vidieť aj výsledky.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure Advanced SC5370/10 Zariadenie na starostlivosť o pleť
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure Advanced SC5370/10 Zariadenie na starostlivosť o pleť
Ddaniela
05/05/2021
Česká republika
Pleť ho miluje!!!!
úplná fantázia!!!! prístroj nádherne pleť vyčistí, masáž je príjemná, pleť je jemnučká, výsledok vidno už po dvoch týždňoch, pleť je jemnulinká, napnutá, maximálne doporučujem, nadstavec pre oči krásne ošetrí očné okolie, kruhy pod očami zmiznú, výborný výrobok, ktorý vaša pleť ocení ale hlavné je, že vidieť výsledky, pleť je každý deň ako keby ste práve prišli od kozmetičky!!!
Prednosti
TOPka pre pleť
Slabosti
žiadne
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
Datum uporabe 2020-05-05
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
Datum uporabe 2020-05-05
radek32131960
07/04/2020
Česká republika
Domácí spokojenost
Manželka i dcera používají tento výrobek pravidelně a jsou maximálně spokojené. Zastane práci kosmetičky v klidu domova a v čase, který se Vám hodí.
Prednosti
Popsány i výše. Jednoduchá obsluha, dokonalý výsledek
Slabosti
nebyly manželkou posány
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
Datum uporabe 2019-10-07
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje
Datum uporabe 2019-10-07
92 % žensk se strinja, VPA HPT, n= 86, 2014, Kitajska in Nemčija.