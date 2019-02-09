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Izdelek ni več na voljo

VisaPure AdvancedŠčetka za domačo nego obraza

BSC431/05

4.8

| (181) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%

Odstrani nesnago, koža je napeta in osvežena

Koža, ki je izpostavljena nesnagi in stresu, je videti utrujena, nesijoča, nenapeta in se hitreje stara. VisaPure Advanced je rešitev 3-v-1, ki z vaše kože odstranjuje nesnago in stres, ki ju prinaša mestno okolje. Odstranite nesnago in znova zasijte.

Poglej vse prednosti

Popolno za kožo, ki je izpostavljena nesnagi in stresu

Odstrani nesnago, koža je napeta in osvežena

  • Prilagojena tehnologija DualMotion

  • Čiščenje, masaža, sveža koža

  • 3 glave, torbica, paleta za shranjev.

  • 2 nastavitvi intenzivnosti

Ščetka lahko odstrani do 100 % nesnage

Ščetka lahko odstrani do 100 % nesnage

Če je koža utrujena in izpostavljena nesnagi, ne bo utrujena in nesijoča samo začasno, temveč bo čez čas podlegla tudi prezgodnjemu staranju. Naša ščetka za odpravljanje nesnage združuje spužvo z ogljem bambusa in nežne gladke ščetine ter vpije in odstrani tudi najmanjše delce nesnage. Če nesnage ne odstranite temeljito, se ta prime in zažre globoko v kožo, kjer poškoduje kolagen.

Spužva, prepojena z ogljem, vpije nesnago s kože

Spužva, prepojena z ogljem, vpije nesnago s kože

Oglje je dobro poznano po svojih izjemno vpojnih in čistilnih učinkih. Oglje v naši ščetki je naravno in se pridobiva iz zoglenelega bambusovega lesa.

Odstrani ličila in umazanijo do 11-krat bolje od rok

Odstrani ličila in umazanijo do 11-krat bolje od rok

Z edinstveno kombinacijo ščetin in spužve, prepojene z ogljem, lahko ščetka odstrani tudi najmanjše delce nesnage in tako zagotovi vrhunsko, a kljub temu nežno čiščenje.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

181

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

09/02/2019

Slovensko

Slovensko

Vynikajúci produkt. Kefka dokonale čistí pleť úplne ju krásne vyhladí.

Produkt som dostala ako darček. Zo začiatku som sa obávala výsledkov keďže mám veľmi citlivú a zmiešanú pleť. Avšak už po približne týždni používania obavy boli preč a užívam si už len oveľa krajšiu pleť a hlavne čistiaca kefka mi nedráždi pleť. Predtým som chodievala ku kozmetičke najmä kvôli čisteniu pórov avšak teraz už nemusím, keďže kefka dokáže vyčistiť póry dokonale, póry postupom času sa aj zmenšujú a miznú a samozrejme je veľmi užitočný nástavec určený na očné okolie, ktorý mi pomáha s rannými kruhmi pod očami a masážny nástavec pri ktorom si pleť doslova oddýchne :). Za mňa dokonalý produkt pre každého kto sa rád stará o svoju pleť a chce vidieť aj výsledky.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure Advanced SC5370/10 Zariadenie na starostlivosť o pleť

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure Advanced SC5370/10 Zariadenie na starostlivosť o pleť

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Pleť ho miluje!!!!

úplná fantázia!!!! prístroj nádherne pleť vyčistí, masáž je príjemná, pleť je jemnučká, výsledok vidno už po dvoch týždňoch, pleť je jemnulinká, napnutá, maximálne doporučujem, nadstavec pre oči krásne ošetrí očné okolie, kruhy pod očami zmiznú, výborný výrobok, ktorý vaša pleť ocení ale hlavné je, že vidieť výsledky, pleť je každý deň ako keby ste práve prišli od kozmetičky!!!

Prednosti

TOPka pre pleť

Slabosti

žiadne

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje

Datum uporabe 2020-05-05

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje

Datum uporabe 2020-05-05

07/04/2020

Česká republika

Česká republika

Domácí spokojenost

Manželka i dcera používají tento výrobek pravidelně a jsou maximálně spokojené. Zastane práci kosmetičky v klidu domova a v čase, který se Vám hodí.

Prednosti

Popsány i výše. Jednoduchá obsluha, dokonalý výsledek

Slabosti

nebyly manželkou posány

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje

Datum uporabe 2019-10-07

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure Advanced SC5370/10 Přístroj pro čištění a masáž obličeje

Datum uporabe 2019-10-07

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