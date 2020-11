Ščetka lahko odstrani do 100 % nesnage

Če je koža utrujena in izpostavljena nesnagi, ne bo utrujena in nesijoča samo začasno, temveč bo čez čas podlegla tudi prezgodnjemu staranju. Naša ščetka za odpravljanje nesnage združuje spužvo z ogljem bambusa in nežne gladke ščetine ter vpije in odstrani tudi najmanjše delce nesnage. Če nesnage ne odstranite temeljito, se ta prime in zažre globoko v kožo, kjer poškoduje kolagen.