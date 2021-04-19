Izdelek ni več na voljo
6-krat boljše čiščenje
Mini čistilnik obraza s tehnologijo vrtenja. Kompakten. Enostaven za uporabo. Idealen za vsakodnevno čiščenje kože. Ne glede na to, kje ste.
Tehnologija vrtenja
Čiščenje
1 glava ščetke za čiščenje
1 stopnja intenzivnosti
Krožno gibanje hitro, vendar nežno odstrani nečistoče za občutek globlje očiščene kože.
Tehnologija vrtenja in 17.000 svileno mehkih ščetin normalne čistilne ščetke omogoča 6-krat boljše rezultate čiščenja za mehko in sijočo kožo.
Mini čistilnik obraza VisaPure je nepopustljiv do nečistoč, vendar nežen do vaše kože. Svileno mehke, tanke in goste ščetine pri čiščenju gladko in prijetno drsijo po koži. Mini čistilnik obraza VisaPure je dovolj nežen, da ga lahko uporabite dvakrat dnevno.
Nagrade
4.9
od 5
34
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ivana_93
19/04/2021
Hrvatska
Odličan proizvod
Ovaj proizvod sam kupila jer sam željela osjecaj skroz čistog lica, kakav raznim pilinzima nisam uspjela postići. Koristim ga na vlažnom licu uz gel za čišćenje lica i moja mjesovita koza je cista, glatka, nije iziritirana ni dodatno isusena na suhim djelovima. Koristim ga svaki drugi dan vec dvije godina i nije bilo nikakvih kvarova, a bateriju punim svakih 2 mj. Glavu mjenjam svakih 3-4 mjeseca i koristim onu za normalnu kožu, odgovara mi i nije grubo.
Prednosti
Ucinak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure BSC111/06 Mini čistač lica
Datum uporabe 2020-04-19
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure BSC111/06 Mini čistač lica
Datum uporabe 2020-04-19
MB83
31/12/2018
Hrvatska
Odličan proizvod
Philips VisaPure Mini čistač lica vrlo je jednostavan za korištenje te kožu očisti puno bolje nego umivanjem. Koza je već nakon par dana korištenja mekana i glatka. Četke su izuzetno mekane i ne oštećuju kožu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure BSC111/06 Mini čistač lica
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure BSC111/06 Mini čistač lica
Blazic
21/07/2018
Hrvatska
Izuzetno nježan prema koži
[Employee of philipsglobal] Proizvod sam kupila u paketu sa philips epilatorom, zadivoljna sam sa oba uređaja. Čistać lica je zaista nježan, ima mekane čekinje, koristila sam ga i nakon sunčana na crvenkastoj koži i bio je izvrstan, nije me peklo. Kao test učinkovitosti koristila sam tonik za lice nakon čišćenja lica sa čistaćom, i blazijica nije bila prljava za razliku od toga da je bila prljava kada sam lice čistila bez uređaja.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure BSC111/06 Mini čistač lica
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za VisaPure BSC111/06 Mini čistač lica
V primerjavi z ročnim čiščenjem. Podatki so na voljo.