Nežen do kože, nepopustljiv do umazanije

Mini čistilnik obraza VisaPure je nepopustljiv do nečistoč, vendar nežen do vaše kože. Svileno mehke, tanke in goste ščetine pri čiščenju gladko in prijetno drsijo po koži. Mini čistilnik obraza VisaPure je dovolj nežen, da ga lahko uporabite dvakrat dnevno.