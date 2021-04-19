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Izdelek ni več na voljo

VisaPureMini čistilnik obraza

BSC111/06

4.9

| (34) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%

1 nagrada

6-krat boljše čiščenje

Mini čistilnik obraza s tehnologijo vrtenja. Kompakten. Enostaven za uporabo. Idealen za vsakodnevno čiščenje kože. Ne glede na to, kje ste.

Poglej vse prednosti

Pripravljeno v 1 minuti*

6-krat boljše čiščenje

  • Tehnologija vrtenja

  • Čiščenje

  • 1 glava ščetke za čiščenje

  • 1 stopnja intenzivnosti

Tehnologija čiščenja z vrtenjem

Tehnologija čiščenja z vrtenjem

Krožno gibanje hitro, vendar nežno odstrani nečistoče za občutek globlje očiščene kože.

6-krat boljše čiščenje od ročnega*. Pripravljeno v samo 1 minuti!

6-krat boljše čiščenje od ročnega*. Pripravljeno v samo 1 minuti!

Tehnologija vrtenja in 17.000 svileno mehkih ščetin normalne čistilne ščetke omogoča 6-krat boljše rezultate čiščenja za mehko in sijočo kožo.

Nežen do kože, nepopustljiv do umazanije

Nežen do kože, nepopustljiv do umazanije

Mini čistilnik obraza VisaPure je nepopustljiv do nečistoč, vendar nežen do vaše kože. Svileno mehke, tanke in goste ščetine pri čiščenju gladko in prijetno drsijo po koži. Mini čistilnik obraza VisaPure je dovolj nežen, da ga lahko uporabite dvakrat dnevno.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Slika AWARD-961326

Ocene

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4.9

od 5

34

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
1

19/04/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Ovaj proizvod sam kupila jer sam željela osjecaj skroz čistog lica, kakav raznim pilinzima nisam uspjela postići. Koristim ga na vlažnom licu uz gel za čišćenje lica i moja mjesovita koza je cista, glatka, nije iziritirana ni dodatno isusena na suhim djelovima. Koristim ga svaki drugi dan vec dvije godina i nije bilo nikakvih kvarova, a bateriju punim svakih 2 mj. Glavu mjenjam svakih 3-4 mjeseca i koristim onu za normalnu kožu, odgovara mi i nije grubo.

Prednosti

Ucinak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure BSC111/06 Mini čistač lica

Datum uporabe 2020-04-19

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure BSC111/06 Mini čistač lica

Datum uporabe 2020-04-19

31/12/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Philips VisaPure Mini čistač lica vrlo je jednostavan za korištenje te kožu očisti puno bolje nego umivanjem. Koza je već nakon par dana korištenja mekana i glatka. Četke su izuzetno mekane i ne oštećuju kožu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure BSC111/06 Mini čistač lica

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure BSC111/06 Mini čistač lica

21/07/2018

Hrvatska

Hrvatska

Izuzetno nježan prema koži

[Employee of philipsglobal] Proizvod sam kupila u paketu sa philips epilatorom, zadivoljna sam sa oba uređaja. Čistać lica je zaista nježan, ima mekane čekinje, koristila sam ga i nakon sunčana na crvenkastoj koži i bio je izvrstan, nije me peklo. Kao test učinkovitosti koristila sam tonik za lice nakon čišćenja lica sa čistaćom, i blazijica nije bila prljava za razliku od toga da je bila prljava kada sam lice čistila bez uređaja.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure BSC111/06 Mini čistač lica

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za VisaPure BSC111/06 Mini čistač lica

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  1. V primerjavi z ročnim čiščenjem. Podatki so na voljo.