2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Brivnik z eno mrežico
8 ur polnjenja
4 nastavki
Prilagodljiva mrežica naravno drsi po linijah in neravnih predelih ter nenehno ohranja stik s kožo za enakomerno britje.
Prirezovalniki z zaobljeno biserno konico pred in za brivno mrežico zagotavljajo gladko drsenje brivnika po koži in preprečujejo praske za koži prijazno britje.
Ergonomski ročaj v obliki črke S je enostavne uporabe ter omogoča najboljši nadzor in lažji doseg z naravnimi in natančnimi gibi po vsem telesu.
Nagrade
4.2
od 5
92
Ocene
82%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Roko2
06/06/2021
Hrvatska
Must have proizvod
Odlično brije, ne oštećuje kožu. Prikladan je za bilo koji dio tijela. Od kad ga imam, britvice su definitivno stvar prošlosti.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinShave Advanced BRL140/00 Električni aparat za vlažno i suho brijanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinShave Advanced BRL140/00 Električni aparat za vlažno i suho brijanje
andeadys
14/05/2022
Česká republika
Spokojenost
S holicím strojkem Philips SatinShave Advanced jsem velmi spokojena. Má dlouhou výdrž baterie, oholí dohladka, navíc je k němu několik nástavců a praktický cestovní obal, dokonce už se k němu dá dokoupit i náhradní planžeta.
Prednosti
dlouhá výdrž baterie, hladké oholení, různé nástavce, možnost dokoupení náhradní planžety
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Soňa :-)
10/05/2022
Česká republika
Super
Konečně holicí strojek, který mi vyhovuje po všech stránkách. Jednoduché použití, snadná údržba, dlouhá výdrž nabití
Prednosti
Snadná údržba, dlouhá výdrž nabití
Slabosti
Žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení