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  • Nežno drsi za koži prijazno britje
  • Nežno drsi za koži prijazno britje
  • Nežno drsi za koži prijazno britje
  • Nežno drsi za koži prijazno britje
  • Nežno drsi za koži prijazno britje
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  • Nežno drsi za koži prijazno britje
  • Nežno drsi za koži prijazno britje
  • Nežno drsi za koži prijazno britje
  • Nežno drsi za koži prijazno britje

Izdelek ni več na voljo

SatinShave AdvancedElektrični brivnik za mokro in suho britje

BRL140/00

4.2
| (92) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 82%

1 nagrada

Nežno drsi za koži prijazno britje
Privoščite si natančno in nežno britje nog in telesa. Damski brivnik SatinShave Advanced zagotavlja gladko kožo, uporabljate pa ga lahko tudi v kadi ali pod prho. Enostavno in priročno si zagotovite gladko kožo brez razdraženja.
Poglej vse prednosti

Nežno drsi za koži prijazno britje

  • Brivnik z eno mrežico

  • 8 ur polnjenja

  • 4 nastavki

Prilagodljiva mrežica za enakomerno britje

Prilagodljiva mrežica za enakomerno britje

Prilagodljiva mrežica naravno drsi po linijah in neravnih predelih ter nenehno ohranja stik s kožo za enakomerno britje.

Prirezovalniki z biserno konico ščitijo pred praskami

Prirezovalniki z biserno konico ščitijo pred praskami

Prirezovalniki z zaobljeno biserno konico pred in za brivno mrežico zagotavljajo gladko drsenje brivnika po koži in preprečujejo praske za koži prijazno britje.

Prvi depilator z ročajem v obliki črke S

Prvi depilator z ročajem v obliki črke S

Ergonomski ročaj v obliki črke S je enostavne uporabe ter omogoča najboljši nadzor in lažji doseg z naravnimi in natančnimi gibi po vsem telesu.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

  • Award image AWARD-612378

Ocene

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4.2

od 5

92

Ocene

82%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

06/06/2021

Hrvatska

Hrvatska

Must have proizvod

Odlično brije, ne oštećuje kožu. Prikladan je za bilo koji dio tijela. Od kad ga imam, britvice su definitivno stvar prošlosti.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinShave Advanced BRL140/00 Električni aparat za vlažno i suho brijanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinShave Advanced BRL140/00 Električni aparat za vlažno i suho brijanje

14/05/2022

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

S holicím strojkem Philips SatinShave Advanced jsem velmi spokojena. Má dlouhou výdrž baterie, oholí dohladka, navíc je k němu několik nástavců a praktický cestovní obal, dokonce už se k němu dá dokoupit i náhradní planžeta.

Prednosti

dlouhá výdrž baterie, hladké oholení, různé nástavce, možnost dokoupení náhradní planžety

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Super

Konečně holicí strojek, který mi vyhovuje po všech stránkách. Jednoduché použití, snadná údržba, dlouhá výdrž nabití

Prednosti

Snadná údržba, dlouhá výdrž nabití

Slabosti

Žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinShave Advanced BRL140/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

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