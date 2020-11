Nežno drsi za koži prijazno britje

Privoščite si natančno in nežno britje nog in telesa. Damski brivnik SatinShave Advanced zagotavlja gladko kožo, uporabljate pa ga lahko tudi v kadi ali pod prho. Enostavno in priročno si zagotovite gladko kožo brez razdraženja. Več o izdelku