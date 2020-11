Nežna epilacija za gladko kožo do 4 tedne

Philipsov depilator serije 8000 se lahko pohvali z učinkovito, a nežno epilacijo, zahvaljujoč izboljšanim pincetam in več kot 70.000 puljenj dlak na minuto. To pomeni, da lahko pokrijete večjo površino kože in zagotovite brezhibno gladkost do 4 tedne. Zagotovite popolno nego spodnjih delov nog v le 10 minutah!