Patentiran depilacijski sistem

Vsi depilatorji Philips imajo edinstven sistem, pri katerem pincete dvignejo in naberejo ležeče dlačice ter jih vodijo do depilacijske točke, kjer jih depilator zanesljivo prime in odstrani. V kombinaciji z edinstvenimi zaobljenimi keramičnimi diski depilira bližje koži za optimalne rezultate in nežnejšo depilacijo.