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  • Zanesljivo zajame tudi drobne dlačice
  • Zanesljivo zajame tudi drobne dlačice
  • Zanesljivo zajame tudi drobne dlačice
  • Zanesljivo zajame tudi drobne dlačice
  • Zanesljivo zajame tudi drobne dlačice
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  • Zanesljivo zajame tudi drobne dlačice
  • Zanesljivo zajame tudi drobne dlačice
  • Zanesljivo zajame tudi drobne dlačice
  • Zanesljivo zajame tudi drobne dlačice

Izdelek ni več na voljo

Satinelle AdvancedDepilator za mokro in suho uporabo

BRE610/00

3.3
| (31) Ocene

1 nagrada

Zanesljivo zajame tudi drobne dlačice
Ročaj v obliki črke S omogoča pomikanje po vsem telesu. Najširša glava s keramičnimi diski depilira blizu kože in zajame tudi drobne dlačice, kar zagotavlja hitre in dolgotrajne rezultate. Omogoča mokro in suho uporabo z 1 nastavkom.
Poglej vse prednosti

Enostavno vodenje za dolgotrajne rezultate

Zanesljivo zajame tudi drobne dlačice

  • Za noge, telo in obraz

  • 1 nastavek

  • Brezžično in akumulatorsko

  • Ročaj v obliki črke S

Ročaj v obliki črke S za preprosto uporabo na vseh predelih telesa

Ergonomski ročaj lahko preprosto držite in usmerjate za najvišjo stopnjo nadzora in optimalen doseg na vseh predelih telesa.

Depilacijska glava iz edinstvenega keramičnega materiala za boljši oprijem

Depilacijska glava iz edinstvenega keramičnega materiala za boljši oprijem

Edinstvena depilacijska glava je izdelana iz trpežnega keramičnega materiala, ki zanesljivo zagrabi dlačice, tudi najbolj drobne.

Posebej široka depilacijska glava

Posebej široka depilacijska glava

Posebej široka depilacijska glava z vsako potezo zajame večjo površino za hitrejše odstranjevanje dlak.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

  • Award image AWARD-612378

Ocene

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3.3

od 5

31

Ocene

2

06/06/2019

България

България

Отличен продукт!

Епилаторът е много удобен за употреба, а батерията издържа дълго време и няма нужда от често зареждане. Харесва ми опцията да се ползва и под вода и възможността да се почиства под течаща вода. Благодарение на керамичните пинсети епилацията е безболезнена, а след процедурата кожата ми е гладна, без раздразнения и не се зачервява!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Advanced BRE610/00 Епилатор за използване на мокро и сухо

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Advanced BRE610/00 Епилатор за използване на мокро и сухо

24/04/2019

Lietuva

Lietuva

Puikus epiliatorius, nes pašalina visus nepageidaujamus plaukelius, net pačius mažiausius.

Epiliatorius pašalina visus nepageidaujamus plaukelius, net ir pačius mažiausius. Jis man patinka dar ir dėl to, kad yra atsparus vandeniui - tad jį galima naudoti visur. Taip pat epiliatorius turi masažinį antgalį ir 2 greičio režimus, tad galima naudoti kaip tik labiau patinka. Taip pat epiliatorius yra su šviesele, tad galima pastebėti visus plaukelius bei juos pašalinti.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Advanced BRE610/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Advanced BRE610/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Praktikus, kényelmes

Szeretem a két fokozatot. Könnyen és gyorsan tölthető, praktikusan, kis helyen tárolható. Rendkívül kényelmes a fogása és hogy vezeték nélkül használható.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Advanced BRE610/00 Nedves és száraz epilátor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Advanced BRE610/00 Nedves és száraz epilátor

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