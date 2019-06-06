2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
BRE610/00
Za noge, telo in obraz
1 nastavek
Brezžično in akumulatorsko
Ročaj v obliki črke S
Ergonomski ročaj lahko preprosto držite in usmerjate za najvišjo stopnjo nadzora in optimalen doseg na vseh predelih telesa.
Edinstvena depilacijska glava je izdelana iz trpežnega keramičnega materiala, ki zanesljivo zagrabi dlačice, tudi najbolj drobne.
Posebej široka depilacijska glava z vsako potezo zajame večjo površino za hitrejše odstranjevanje dlak.
Nagrade
3.3
od 5
31
Ocene
kremity
06/06/2019
България
Отличен продукт!
Епилаторът е много удобен за употреба, а батерията издържа дълго време и няма нужда от често зареждане. Харесва ми опцията да се ползва и под вода и възможността да се почиства под течаща вода. Благодарение на керамичните пинсети епилацията е безболезнена, а след процедурата кожата ми е гладна, без раздразнения и не се зачервява!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Advanced BRE610/00 Епилатор за използване на мокро и сухо
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Advanced BRE610/00 Епилатор за използване на мокро и сухо
Ugnė20
24/04/2019
Lietuva
Puikus epiliatorius, nes pašalina visus nepageidaujamus plaukelius, net pačius mažiausius.
Epiliatorius pašalina visus nepageidaujamus plaukelius, net ir pačius mažiausius. Jis man patinka dar ir dėl to, kad yra atsparus vandeniui - tad jį galima naudoti visur. Taip pat epiliatorius turi masažinį antgalį ir 2 greičio režimus, tad galima naudoti kaip tik labiau patinka. Taip pat epiliatorius yra su šviesele, tad galima pastebėti visus plaukelius bei juos pašalinti.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Advanced BRE610/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Advanced BRE610/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
Bogimum
24/01/2019
Magyarország
Praktikus, kényelmes
Szeretem a két fokozatot. Könnyen és gyorsan tölthető, praktikusan, kis helyen tárolható. Rendkívül kényelmes a fogása és hogy vezeték nélkül használható.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Advanced BRE610/00 Nedves és száraz epilátor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Advanced BRE610/00 Nedves és száraz epilátor