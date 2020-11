Proti škropljenju odporna zasnova, ki je idealna za uporabo na prostem (IPX4)

Vodoodporna zasnova omogoča uporabo v mokrih in deževnih okoljih. Notranje komponente so bile preizkušene v skladu s strogimi standardi IPX4, zato so dokazano zaščitene pred zunanjimi vplivi in glasbo lahko poslušate v kopalnici, kuhinji in celo na prostem v vsakem vremenu.