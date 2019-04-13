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Glasbo z dotikom predvajajte v vsakem prostoru
Prenosni zvočnik Philips izzy BM6 glasbo predvaja brezžično prek povezave Bluetooth. Ker je odporen proti pršenju, ga lahko uporabljate v kopalnici, kuhinji ali na prostem. Začnite z enim in jih dodajte več, če glasbo želite poslušati v več prostorih. Enostavna nastavitev brez usmerjevalnika, gesla ali aplikacij.
Bluetooth®
Odporno proti pršenju
Akumulatorska baterija
izzylink™ za poslušanje v več prostorih
Z zvočnikom Philips izzy lahko pretakate najljubšo glasbo iz telefona, tabličnega ali osebnega računalnika z vsako glasbeno ali radijsko aplikacijo.
Brezžična tehnologija izzylink™ uporablja standard IEEE 802.11n, ki omogoča povezavo več zvočnikov in vzpostavitev brezžičnega omrežja. V omrežje lahko povežete do pet zvočnikov brez usmerjevalnika, gesla za Wi-Fi ali aplikacije za pametno mobilno napravo. V omrežje lahko enostavno dodajate zvočnike izzy in glasbo poslušate v več prostorih. Zvočnike lahko z enim dotikom preklopite na enojni način za posamično uporabo ali skupinski način za poslušanje glasbe v več prostorih.
Za nastavitev ne potrebujete usmerjevalnika, gesla ali aplikacij. Pridržite gumb "GROUP" na dveh zvočnikih, da opravite prvo nastavitev. To ponovite, da dodate tretji, četrti ali peti zvočnik. Ko pridržite gumb "GROUP", dodate en nov zvočnik. Poslušanje glasbe v več prostorih še ni bilo tako enostavno. Ko končate, bo omrežje izzylink™ shranjeno tudi, če izključite zvočnik.
4.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
vladek681
13/04/2019
Україна
Гарне співвідношення ціна - якість
Природність звуку, якої немає у доволі відомих брендів за таку ж ціну. Кілька одночасних з"єднань - великий +.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za izzy BM6B бездрот. портативний гучномовець багатокім. системи