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Glasbo z dotikom predvajajte v vsakem prostoru
Brezžični zvočnik za več prostorov Philips izzy glasbo predvaja brezžično prek povezave Bluetooth. Ob pritisku na gumb do 5 zvočnikov izzy glasbo istočasno predvaja v vseh prostorih. Enostavna nastavitev brez usmerjevalnika, gesla ali aplikacij.
Bluetooth®
Črna
Z zvočnikom Philips izzy lahko pretakate najljubšo glasbo iz telefona, tabličnega ali osebnega računalnika z vsako glasbeno ali radijsko aplikacijo.
Brezžična tehnologija izzylink™ uporablja standard IEEE 802.11n, ki omogoča povezavo več zvočnikov in vzpostavitev brezžičnega omrežja. V omrežje lahko povežete do pet zvočnikov brez usmerjevalnika, gesla za Wi-Fi ali aplikacije za pametno mobilno napravo. V omrežje lahko enostavno dodajate zvočnike izzy in glasbo poslušate v več prostorih. Zvočnike lahko z enim dotikom preklopite na enojni način za posamično uporabo ali skupinski način za poslušanje glasbe v več prostorih.
Za nastavitev ne potrebujete usmerjevalnika, gesla ali aplikacij. Pridržite gumb "GROUP" na dveh zvočnikih, da opravite prvo nastavitev. To ponovite, da dodate tretji, četrti ali peti zvočnik. Ko pridržite gumb "GROUP", dodate en nov zvočnik. Poslušanje glasbe v več prostorih še ni bilo tako enostavno. Ko končate, bo omrežje izzylink™ shranjeno tudi, če izključite zvočnik.
4.3
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
spuma
07/05/2019
România
performanta
usor de folosit se aude foarte bine Recomand cu incredere
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za izzy BM5B boxă wireless multiroom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za izzy BM5B boxă wireless multiroom
CLE1
02/12/2017
Polska
Fajny, ładny i prosty w obsłudze
Gra całkiem nieźle. łatwo się łączą między sobą i ze źródłem muzyki. Niewielka zwłoka między pomieszczeniami, w pełni akceptowalna, gdy głośniki są w różnych miejscach domu. Brak tylko jednej rzeczy - akumulatora.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Żaba93
15/01/2017
Polska
Głośnik bardzo fajnie wygląda, jakość dźwięku jest wysokim poziomie choć brakuje troszkę basu.
Produkt jest warty polecenia tylko i wyłącznie przy zakupie dwóch i więcej sztuk. Ja korzystam z 3 gdzie wielkim plusem jest daleki zasięg który jest wielkim plusem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom