Združite do 5 zvočnikov izzy s tehnologijo izzylink™ za poslušanje v več prostorih

Brezžična tehnologija izzylink™ uporablja standard IEEE 802.11n, ki omogoča povezavo več zvočnikov in vzpostavitev brezžičnega omrežja. V omrežje lahko povežete do pet zvočnikov brez usmerjevalnika, gesla za Wi-Fi ali aplikacije za pametno mobilno napravo. V omrežje lahko enostavno dodajate zvočnike izzy in glasbo poslušate v več prostorih. Zvočnike lahko z enim dotikom preklopite na enojni način za posamično uporabo ali skupinski način za poslušanje glasbe v več prostorih.