IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi

Izdelek ni več na voljo

izzybrezžični zvočnik za več prostorov

BM5B/10

4.3

| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Glasbo z dotikom predvajajte v vsakem prostoru

Brezžični zvočnik za več prostorov Philips izzy glasbo predvaja brezžično prek povezave Bluetooth. Ob pritisku na gumb do 5 zvočnikov izzy glasbo istočasno predvaja v vseh prostorih. Enostavna nastavitev brez usmerjevalnika, gesla ali aplikacij.

Poglej vse prednosti

Glasbo z dotikom predvajajte v vsakem prostoru

  • Bluetooth®

  • Črna

Glasbo prek povezave Bluetooth predvajajte v enem prostoru

Glasbo prek povezave Bluetooth predvajajte v enem prostoru

Z zvočnikom Philips izzy lahko pretakate najljubšo glasbo iz telefona, tabličnega ali osebnega računalnika z vsako glasbeno ali radijsko aplikacijo.

Združite do 5 zvočnikov izzy s tehnologijo izzylink™ za poslušanje v več prostorih

Združite do 5 zvočnikov izzy s tehnologijo izzylink™ za poslušanje v več prostorih

Brezžična tehnologija izzylink™ uporablja standard IEEE 802.11n, ki omogoča povezavo več zvočnikov in vzpostavitev brezžičnega omrežja. V omrežje lahko povežete do pet zvočnikov brez usmerjevalnika, gesla za Wi-Fi ali aplikacije za pametno mobilno napravo. V omrežje lahko enostavno dodajate zvočnike izzy in glasbo poslušate v več prostorih. Zvočnike lahko z enim dotikom preklopite na enojni način za posamično uporabo ali skupinski način za poslušanje glasbe v več prostorih.

Nastavitev tehnologije izzylink™ z enim dotikom brez usmerjevalnika, gesla ali aplikacij

Nastavitev tehnologije izzylink™ z enim dotikom brez usmerjevalnika, gesla ali aplikacij

Za nastavitev ne potrebujete usmerjevalnika, gesla ali aplikacij. Pridržite gumb "GROUP" na dveh zvočnikih, da opravite prvo nastavitev. To ponovite, da dodate tretji, četrti ali peti zvočnik. Ko pridržite gumb "GROUP", dodate en nov zvočnik. Poslušanje glasbe v več prostorih še ni bilo tako enostavno. Ko končate, bo omrežje izzylink™ shranjeno tudi, če izključite zvočnik.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.3

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

07/05/2019

România

România

performanta

usor de folosit se aude foarte bine Recomand cu incredere

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za izzy BM5B boxă wireless multiroom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za izzy BM5B boxă wireless multiroom

02/12/2017

Polska

Polska

Fajny, ładny i prosty w obsłudze

Gra całkiem nieźle. łatwo się łączą między sobą i ze źródłem muzyki. Niewielka zwłoka między pomieszczeniami, w pełni akceptowalna, gdy głośniki są w różnych miejscach domu. Brak tylko jednej rzeczy - akumulatora.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

15/01/2017

Polska

Polska

Głośnik bardzo fajnie wygląda, jakość dźwięku jest wysokim poziomie choć brakuje troszkę basu.

Produkt jest warty polecenia tylko i wyłącznie przy zakupie dwóch i więcej sztuk. Ja korzystam z 3 gdzie wielkim plusem jest daleki zasięg który jest wielkim plusem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki