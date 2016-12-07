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  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija daljinskega upravljalnika
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
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Izdelek ni več na voljo

Brezžični sistem za poslušanje v več prostorih

BM50B/10

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Glasbo z dotikom predvajajte v vsakem prostoru

Glasbeni sistem Philips izzy predvaja glasbo prek povezave Bluetooth, s CD-ja/USB-ja in radio FM. S pritiskom na gumb glasbo v pametnih telefonih, CD-jih/USB-jih in radijske postaje istočasno predvajate prek kateregakoli zvočnika izzy v prostoru. Enostavna nastavitev brez usmerjevalnika, gesla ali aplikacije.

Poglej vse prednosti

Glasbo z dotikom predvajajte v vsakem prostoru

  • možnost namestitve na steno

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • z MULTIPAIR

Glasbo prek povezave Bluetooth predvajajte v enem prostoru

Glasbo prek povezave Bluetooth predvajajte v enem prostoru

Z zvočnikom Philips izzy lahko pretakate najljubšo glasbo iz telefona, tabličnega ali osebnega računalnika z vsako glasbeno ali radijsko aplikacijo.

Nastavitev tehnologije izzylink™ z enim dotikom brez usmerjevalnika, gesla ali aplikacij

Nastavitev tehnologije izzylink™ z enim dotikom brez usmerjevalnika, gesla ali aplikacij

Za nastavitev ne potrebujete usmerjevalnika, gesla ali aplikacij. Pridržite gumb "GROUP" na dveh zvočnikih, da opravite prvo nastavitev. To ponovite, da dodate tretji, četrti ali peti zvočnik. Ko pridržite gumb "GROUP", dodate en nov zvočnik. Poslušanje glasbe v več prostorih še ni bilo tako enostavno. Ko končate, bo omrežje izzylink™ shranjeno tudi, če izključite zvočnik.

Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3

Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3

Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

07/12/2016

Polska

Polska

doskonały

Produkt bardzo dobrej jakości, bardzo dobry, czysty dźwięk w super opakowaniu-mowa oczywiście o designie:). RedDot to bardzo prestiżowa nogroda świadcząca o jakości produktu. Nieduży, zgrabny z możliwością przenoszenia " pod tz. pachą”, oraz powieszenia na ścianie w razie konieczności -dobra funkcja do niedużych wnętrz. Wiele funkcji umożliwiających wszechstronne stosowanie. Konfiguracja z aktualnymi gadżetami MP3, iPod, przez USB Direct. Jeszcze nie zakupiłam przenośnych głośników IZZY do konfiguracji ze sprzętem ,ale zrobię sobie prezent na święta :) Polecam na prezent nawet dla wybrednych koneserów jakości dźwięku i stylu. Cena bardzo przystępna za tej jakości produkt. Pozdrawiam Julia.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

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