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Glasbo z dotikom predvajajte v vsakem prostoru
Glasbeni sistem Philips izzy predvaja glasbo prek povezave Bluetooth, s CD-ja/USB-ja in radio FM. S pritiskom na gumb glasbo v pametnih telefonih, CD-jih/USB-jih in radijske postaje istočasno predvajate prek kateregakoli zvočnika izzy v prostoru. Enostavna nastavitev brez usmerjevalnika, gesla ali aplikacije.
možnost namestitve na steno
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
z MULTIPAIR
Z zvočnikom Philips izzy lahko pretakate najljubšo glasbo iz telefona, tabličnega ali osebnega računalnika z vsako glasbeno ali radijsko aplikacijo.
Za nastavitev ne potrebujete usmerjevalnika, gesla ali aplikacij. Pridržite gumb "GROUP" na dveh zvočnikih, da opravite prvo nastavitev. To ponovite, da dodate tretji, četrti ali peti zvočnik. Ko pridržite gumb "GROUP", dodate en nov zvočnik. Poslušanje glasbe v več prostorih še ni bilo tako enostavno. Ko končate, bo omrežje izzylink™ shranjeno tudi, če izključite zvočnik.
Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko enostavno doživite priročnost in zabavnost dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene neposredne povezave USB.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
DżUUU
07/12/2016
Polska
doskonały
Produkt bardzo dobrej jakości, bardzo dobry, czysty dźwięk w super opakowaniu-mowa oczywiście o designie:). RedDot to bardzo prestiżowa nogroda świadcząca o jakości produktu. Nieduży, zgrabny z możliwością przenoszenia " pod tz. pachą”, oraz powieszenia na ścianie w razie konieczności -dobra funkcja do niedużych wnętrz. Wiele funkcji umożliwiających wszechstronne stosowanie. Konfiguracja z aktualnymi gadżetami MP3, iPod, przez USB Direct. Jeszcze nie zakupiłam przenośnych głośników IZZY do konfiguracji ze sprzętem ,ale zrobię sobie prezent na święta :) Polecam na prezent nawet dla wybrednych koneserów jakości dźwięku i stylu. Cena bardzo przystępna za tej jakości produkt. Pozdrawiam Julia.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom