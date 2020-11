Takojšnje preklapljanje glasbe med 2 napravama s funkcijo MULTIPAIR

Združite do 2 pametni napravi in pretakajte glasbo iz želene naprave brez prekinjanja povezave in ponovnega združevanja. Če želite predvajati skladbo iz druge naprave, prekinite predvajanje skladbe iz prvotne naprave, izberite novo skladbo v želeni napravi in predvajate. Ta možnost je idealna za deljenje glasbe s prijatelji, za zabave ali predvajanje različnih skladb iz različnih naprav. Istočasno lahko naprave združijo tudi prijatelji in sorodniki, zato lahko enostavno izbirate tudi njihovo glasbo.