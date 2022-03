Prilagojeno ravnanje las

Tehnologija SenseIQ za prilagojeno ravnanje las. Zaznava. Aktivni digitalni senzor med posameznim oblikovanjem las več kot 20.000-krat izmeri temperaturo las. Prilagodi. Pametni mikroprocesor samodejno prilagodi temperaturo in zaščiti vaše lase pred pregrevanjem. Neguje. Tehnologija zaznavanja in prilagajanja ščiti lasje med oblikovanjem in ohranja do 70 % naravne važnosti**.