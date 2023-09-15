2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Prilagojena tehnologija
Ohranja moč las*
Ohrani do 70 % vlage**
4-krat več ionov za sijoče lase***
Tehnologija SenseIQ za prilagojeno ravnanje las. Zaznava. Aktivni digitalni senzor med posameznim oblikovanjem las več kot 20.000-krat izmeri temperaturo las. Prilagodi. Pametni mikroprocesor samodejno prilagodi temperaturo in zaščiti vaše lase pred pregrevanjem. Neguje. Tehnologija zaznavanja in prilagajanja ščiti lasje med oblikovanjem in ohranja do 70 % naravne važnosti**.
Ravnalnik s tehnologijo SenseIQ dokazano ohranja do 93 % moči las* in poskrbi, da so lasje navznoter vedno zdravi, na zunaj pa na zunaj gladki in bleščeči.
Naj vaši lasje s sistemom Tetra Ionic začutijo bogatost ionov. Patentirana zasnova sprošča na milijone ionov iz 4 posebnih šob na obeh straneh ravnalnika. Blagodejne molekule odstranjujejo statično naelektrenost, zmanjšujejo neželeno kodranje in zagotavljajo bleščeč lesk.
4.7
od 5
591
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Macka123456
15/09/2023
Slovenija
Del promocije
Super!
Enostaven za uporabo, lasem prijazen. Odlični rezultati.
Prednosti
Vse
Slabosti
/
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8000 Series BHS838/00 Ravnalnik las s tehnologijo SenseIQ
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8000 Series BHS838/00 Ravnalnik las s tehnologijo SenseIQ
Cokobanana
15/09/2023
Slovenija
Del promocije
Odličen izdelek
Priporočam vsem, ki želijo hitro zravnati lase. Zelo priročen, hitro se segreje.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8000 Series BHS838/00 Ravnalnik las s tehnologijo SenseIQ
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8000 Series BHS838/00 Ravnalnik las s tehnologijo SenseIQ
Piki Jakob
14/09/2023
Slovenija
Del promocije
Odličen izdelek
Izdelek je super. Uporablja ga tudi hči. Ko ga je uporabila prvič, so bile njene besede "Zakaj ga nisem uporabila že prej?"
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8000 Series BHS838/00 Ravnalnik las s tehnologijo SenseIQ
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 8000 Series BHS838/00 Ravnalnik las s tehnologijo SenseIQ
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
Način SenseIQ pri 200 °C, povprečni rezultati
Način SenseIQ pri 170 °C
v primerjavi z modelom Philips HP8372