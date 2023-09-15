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  • Vam prilagojeno ravnanje las s tehnologijo SenseIQ
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  • Vam prilagojeno ravnanje las s tehnologijo SenseIQ
  • Vam prilagojeno ravnanje las s tehnologijo SenseIQ
  • Vam prilagojeno ravnanje las s tehnologijo SenseIQ
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  • Vam prilagojeno ravnanje las s tehnologijo SenseIQ
  • Vam prilagojeno ravnanje las s tehnologijo SenseIQ

Izdelek ni več na voljo

PrestigeRavnalnik las

BHS830/00

4.7
| (591) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%
Vam prilagojeno ravnanje las s tehnologijo SenseIQ
Predstavljamo vam prilagojeni ravnalnik las Philips s tehnologijo SenseIQ, ki ohranja naravno vlažnost vaših las. Rezultat? Močni in sijoči lasje zdravega videza po vsakem urejanju.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Dokazano ohranja do 93 % moči las*

Vam prilagojeno ravnanje las s tehnologijo SenseIQ

  • Prilagojena tehnologija

  • Ohranja moč las*

  • Ohrani do 70 % vlage**

  • 4-krat več ionov za sijoče lase***

Prilagojeno ravnanje las

Prilagojeno ravnanje las

Tehnologija SenseIQ za prilagojeno ravnanje las. Zaznava. Aktivni digitalni senzor med posameznim oblikovanjem las več kot 20.000-krat izmeri temperaturo las. Prilagodi. Pametni mikroprocesor samodejno prilagodi temperaturo in zaščiti vaše lase pred pregrevanjem. Neguje. Tehnologija zaznavanja in prilagajanja ščiti lasje med oblikovanjem in ohranja do 70 % naravne važnosti**.

Ohranjanje moči las

Ohranjanje moči las

Ravnalnik s tehnologijo SenseIQ dokazano ohranja do 93 % moči las* in poskrbi, da so lasje navznoter vedno zdravi, na zunaj pa na zunaj gladki in bleščeči.

Sistem Tetra Ionic za sijoče lase

Sistem Tetra Ionic za sijoče lase

Naj vaši lasje s sistemom Tetra Ionic začutijo bogatost ionov. Patentirana zasnova sprošča na milijone ionov iz 4 posebnih šob na obeh straneh ravnalnika. Blagodejne molekule odstranjujejo statično naelektrenost, zmanjšujejo neželeno kodranje in zagotavljajo bleščeč lesk.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

591

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

15/09/2023

Slovenija

Slovenija

Super!

Enostaven za uporabo, lasem prijazen. Odlični rezultati.

Prednosti

Vse

Slabosti

/

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 8000 Series BHS838/00 Ravnalnik las s tehnologijo SenseIQ

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 8000 Series BHS838/00 Ravnalnik las s tehnologijo SenseIQ

15/09/2023

Slovenija

Slovenija

Odličen izdelek

Priporočam vsem, ki želijo hitro zravnati lase. Zelo priročen, hitro se segreje.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 8000 Series BHS838/00 Ravnalnik las s tehnologijo SenseIQ

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 8000 Series BHS838/00 Ravnalnik las s tehnologijo SenseIQ

14/09/2023

Slovenija

Slovenija

Odličen izdelek

Izdelek je super. Uporablja ga tudi hči. Ko ga je uporabila prvič, so bile njene besede "Zakaj ga nisem uporabila že prej?"

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 8000 Series BHS838/00 Ravnalnik las s tehnologijo SenseIQ

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 8000 Series BHS838/00 Ravnalnik las s tehnologijo SenseIQ

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Omejitve odgovornosti

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. Način SenseIQ pri 200 °C, povprečni rezultati

  2. Način SenseIQ pri 170 °C

  3. v primerjavi z modelom Philips HP8372