Pokrovček, odporen na vročino, za varno takojšnje shranjevanje

Posebni mehki toplotni zaščitni pokrovček ima več prednosti; najpomembnejša je ta, da je izdelan iz silikonske gume, materiala, odpornega na vročino. Po uporabi na ravnalnik namestite pokrovček in in ga varno shranite. Pokrovček bo tudi preprečil, da bi se ravnalni plošči opraskali, in zaklenil ravnalnik med shranjevanjem.