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  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
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  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
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Izdelek ni več na voljo

StraightCareRavnalnik za čudovite konice

BHS677/00

4.8

| (163) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%

Zažarite s pričesko

Izjemen ravnalnik za čudovite konice je naš prvi ravnalnik za zaščito občutljivih konic. Vrhunska tehnologija SplitStop in lebdeči plošči zagotavljajo čudovito oblikovano pričesko z izjemno zdravimi konicami.

Poglej vse prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Lasje z do 95 % manj razcepljenimi konicami*

Zažarite s pričesko

  • s tehnologijo SplitStop

  • za preprečevanje razcepljenih konic

  • 2 x ionsko oblikovanje

  • S keratinom

Tehnologija SplitStop za vrhunsko preprečitev razcepljenih konic

Tehnologija SplitStop za vrhunsko preprečitev razcepljenih konic

Naša skrivnost za vrhunsko preprečevanje razcepljenih konic je nova tehnologija SplitStop. Gre za edinstveno kombinacijo senzorja UniTemp in naših naprednih lebdečih keramičnih plošč, ki poskrbijo za zdrave lase. Senzor UniTemp ščiti lase pred izpostavljenostjo nepotrebni visoki temperaturi, plošči za oblikovanje pričeske pa zagotavljata minimalno trenje za vrhunsko zaščito pred razcepljenimi konicami.

Senzor UniTemp za čudovito oblikovano pričesko z manj toplote

Senzor UniTemp za čudovito oblikovano pričesko z manj toplote

Senzor UniTemp ščiti lase pred izpostavljenostjo nepotrebni visoki temperaturi z zagotavljanjem stalnejše temperature za oblikovanje pričeske za boljšo učinkovitost: dosezite enake rezultate z nastavitvijo temperature, nižje za 20 °C**. Ustvarite popolno pričesko z živahnimi konicami zdravega videza.

Dodatek keratina za boljšo nego

Dodatek keratina za boljšo nego

Keratin je bistvena sestavina las, ki jih naredi močne, zdrave in čudovite. Keramika je obogatena s keratinom za še boljšo nego las.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

163

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Dobra kvalita za dobrou cenu

Super zehlicka na vlasy, jedina vec, kt.bych zmenila je cast kde se zehlicka drzi, nekdy si priskripnu prsty

Prednosti

Cena kvalita

Slabosti

Ergonomicka cast / drzeni pri zehleni

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends

Datum uporabe 2021-07-27

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends

Datum uporabe 2021-07-27

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlička dělá krásné vlasy!

Větší plocha pro žehlení umožňuje brát větší prameny vlasů najednou. Žehlička je pohodlná do ruky, netahá a nevysušuje vlasy jako moje stará žehlička. Koupila bych znovu.

Slabosti

Žádné nevidím

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends

Datum uporabe 2020-04-04

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends

Datum uporabe 2020-04-04

29/05/2020

Česká republika

Česká republika

S výrobkem jsem naprosto spokojená

S touto žehličkou jsem naprosto spokojená. Je napouštěná keratinem, takže je velice šetrná. Vlasy jsou po vyžehlení krásně hladké, rovné a dlouho drží žádoucí tvar. Za mě určitě doporučuji.

Prednosti

Napuštění keratinem

Slabosti

Žádné

Ta ocena je bila podana za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends

Datum uporabe 2020-01-29

Ta ocena je bila podana za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends

Datum uporabe 2020-01-29

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. po simulaciji 2 let kodranja pri temperaturi 200 °C povprečnega Evropejca, lasje brez razcepljenih konic

  2. temperatura las in potrošniški test v primerjavi z modelom HP8344