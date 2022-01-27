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  • Napredna nega za sijajno pričesko
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  • Napredna nega za sijajno pričesko
  • Napredna nega za sijajno pričesko
  • Napredna nega za sijajno pričesko
  • Napredna nega za sijajno pričesko
  • Napredna nega za sijajno pričesko
  • Napredna nega za sijajno pričesko
  • Napredna nega za sijajno pričesko
  • Napredna nega za sijajno pričesko
  • Napredna nega za sijajno pričesko
  • Napredna nega za sijajno pričesko
  • Napredna nega za sijajno pričesko
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Napredna nega za sijajno pričesko
  • Napredna nega za sijajno pričesko
  • Napredna nega za sijajno pričesko
  • Napredna nega za sijajno pričesko
  • Napredna nega za sijajno pričesko
  • Napredna nega za sijajno pričesko
  • Napredna nega za sijajno pričesko
  • Napredna nega za sijajno pričesko
  • Napredna nega za sijajno pričesko
  • Napredna nega za sijajno pričesko

StraightCareRavnalnik las

BHS674/00

4.8
| (163) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%
Napredna nega za sijajno pričesko
Enostavno oblikujte popolnoma ravne lase z našim novim ravnalnikom. Ionsko oblikovanje in plošči s keramično prevleko ščitijo lase in zagotavljajo gladko in sijočo pričesko. Temperatura 220 °C za čudovite rezultate z eno samo potezo.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Napredna nega za sijajno pričesko

  • 10 digitalnih nastavitev

  • prilagojen za vse tipe las

Boljša nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Boljša nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico za okrepljen sijaj las. Rezultat so gladki lasje z živahnim sijajem.

Izjemno dolgi plošči (105 mm) za hitro in enostavno ravnanje

Izjemno dolgi plošči (105 mm) za hitro in enostavno ravnanje

Ravnalni plošči profesionalne dolžine 105 mm omogočata hitrejše in enostavnejše ravnanje.

Keramična prevleka omogoča gladko drsenje in preprečuje poškodbe

Keramična prevleka omogoča gladko drsenje in preprečuje poškodbe

Gladki, s keramiko prevlečeni plošči preprečujeta poškodbe las med oblikovanjem pričeske z gladkim drsenjem.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

163

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Dobra kvalita za dobrou cenu

Super zehlicka na vlasy, jedina vec, kt.bych zmenila je cast kde se zehlicka drzi, nekdy si priskripnu prsty

Prednosti

Cena kvalita

Slabosti

Ergonomicka cast / drzeni pri zehleni

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlička dělá krásné vlasy!

Větší plocha pro žehlení umožňuje brát větší prameny vlasů najednou. Žehlička je pohodlná do ruky, netahá a nevysušuje vlasy jako moje stará žehlička. Koupila bych znovu.

Slabosti

Žádné nevidím

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends

29/05/2020

Česká republika

Česká republika

S výrobkem jsem naprosto spokojená

S touto žehličkou jsem naprosto spokojená. Je napouštěná keratinem, takže je velice šetrná. Vlasy jsou po vyžehlení krásně hladké, rovné a dlouho drží žádoucí tvar. Za mě určitě doporučuji.

Prednosti

Napuštění keratinem

Slabosti

Žádné

Ta ocena je bila podana za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends

Ta ocena je bila podana za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 