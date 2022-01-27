2 leti garancije
10 digitalnih nastavitev
prilagojen za vse tipe las
Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico za okrepljen sijaj las. Rezultat so gladki lasje z živahnim sijajem.
Ravnalni plošči profesionalne dolžine 105 mm omogočata hitrejše in enostavnejše ravnanje.
Gladki, s keramiko prevlečeni plošči preprečujeta poškodbe las med oblikovanjem pričeske z gladkim drsenjem.
4.8
od 5
163
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Lucy:)
27/01/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Dobra kvalita za dobrou cenu
Super zehlicka na vlasy, jedina vec, kt.bych zmenila je cast kde se zehlicka drzi, nekdy si priskripnu prsty
Prednosti
Cena kvalita
Slabosti
Ergonomicka cast / drzeni pri zehleni
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
Doulovka
04/05/2021
Česká republika
Žehlička dělá krásné vlasy!
Větší plocha pro žehlení umožňuje brát větší prameny vlasů najednou. Žehlička je pohodlná do ruky, netahá a nevysušuje vlasy jako moje stará žehlička. Koupila bych znovu.
Slabosti
Žádné nevidím
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
Sinfi
29/05/2020
Česká republika
S výrobkem jsem naprosto spokojená
S touto žehličkou jsem naprosto spokojená. Je napouštěná keratinem, takže je velice šetrná. Vlasy jsou po vyžehlení krásně hladké, rovné a dlouho drží žádoucí tvar. Za mě určitě doporučuji.
Prednosti
Napuštění keratinem
Slabosti
Žádné
Ta ocena je bila podana za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
Ta ocena je bila podana za StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)