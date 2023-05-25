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  • Oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
  • Oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*

Izdelek ni več na voljo

5000 SeriesRavnalnik las

BHS520/00

4.8
| (586) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%
Oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*
Oblikujte si pričesko s tehnologijo ThermoShield. Enakomerna temperatura od korenine do konice las skrbi za manj poškodb zaradi vročine in bolj zdrav videz lasišča. Okrepite sijoč videz z 2-kratno nego z ioni in ustvarite več čudovitih sijočih pričesk brez kodranja.
Poglej vse prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

s tehnologijo ThermoShield

Oblikovanje brez poškodb zaradi vročine*

  • Tehnologija ThermoShield

  • 50 % hitrejše ravnanje las

  • 2kratna nega z ioni za sijoče lase

  • Ploščici z arganovim oljem

Tehnologija ThermoShield brez poškodb zaradi vročine

Tehnologija ThermoShield brez poškodb zaradi vročine

Tehnologija ThermoShield omogoča oblikovanje pričesk z manj poškodbami zaradi vročine. Senzor uravnava temperaturo za osupljivo enakomeren tretma vaših las, od korenine do konice, kot si ga zaslužijo.

50 % hitrejše ravnanje las**

Gladki ploščici ravnalnika gladko drsita po laseh, zato lahko oblikovanju namenite manj časa in več užitka z enakimi rezultati.

2 x nega z ioni*** za sijočo in gladko pričesko

Zmogljivi ionski sistem okrepi sijoč videz vaših las z 2-kratno nego z ioni pri vsakem oblikovanju. Vaše lase prepoji z milijoni negativnih ionov na kubični centimeter in tako odpravi statični naboj, neguje lase in zgladi povrhnjico las. Tako lahko uživate v živahnih, sijočih in gladkih laseh.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

586

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

25/05/2023

Slovenija

Slovenija

Izdelek ima veliko različnih funkcij

Oceno sem izbrala, ker izdelek uporabljam vsak dan. Všeč mi je, da lepo zravna lase. Priporočala bi jo vsem dekeltom.

Prednosti

Vse mi je všeč

Slabosti

Nič

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 Series BHS510/00 Ravnalnik las

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 Series BHS510/00 Ravnalnik las

13/05/2022

Slovenija

Slovenija

Najboljši ravnalnik

Uporabljam vse aparate philips in sem zelo zadovoljna z njimi, ampak sem se odločila, da opišem izkušnjo z ravnalnikom.. Lase si ravnam res pogosto, ampak moji lasje niso čisto niiič uničeni, so voljni, sijoči in lepi. Zahvaljujoč philips ravnalniku nimam razcepljenih konic. Ostanite top.

Prednosti

Vse.

Slabosti

/

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7000 Series BHS752/00 Ravnalnik las

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7000 Series BHS752/00 Ravnalnik las

12/05/2022

Slovenija

Slovenija

Top izdelek

Super ravna lase, lahko pa se naredijo tudi čudoviti kodri

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 Series BHS510/00 Ravnalnik las

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5000 Series BHS510/00 Ravnalnik las

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. Enak učinek je dosežen pri nižjih temperaturah, 180 °C, v primerjavi z modelom HP8361, pri 210 °C

  2. v primerjavi z modelom HP8361