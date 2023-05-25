2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Tehnologija ThermoShield
50 % hitrejše ravnanje las
2kratna nega z ioni za sijoče lase
Ploščici z arganovim oljem
Tehnologija ThermoShield omogoča oblikovanje pričesk z manj poškodbami zaradi vročine. Senzor uravnava temperaturo za osupljivo enakomeren tretma vaših las, od korenine do konice, kot si ga zaslužijo.
Gladki ploščici ravnalnika gladko drsita po laseh, zato lahko oblikovanju namenite manj časa in več užitka z enakimi rezultati.
Zmogljivi ionski sistem okrepi sijoč videz vaših las z 2-kratno nego z ioni pri vsakem oblikovanju. Vaše lase prepoji z milijoni negativnih ionov na kubični centimeter in tako odpravi statični naboj, neguje lase in zgladi povrhnjico las. Tako lahko uživate v živahnih, sijočih in gladkih laseh.
4.8
od 5
586
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mamamiamia
25/05/2023
Slovenija
Del promocije
Izdelek ima veliko različnih funkcij
Oceno sem izbrala, ker izdelek uporabljam vsak dan. Všeč mi je, da lepo zravna lase. Priporočala bi jo vsem dekeltom.
Prednosti
Vse mi je všeč
Slabosti
Nič
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 Series BHS510/00 Ravnalnik las
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 Series BHS510/00 Ravnalnik las
Maksim..
13/05/2022
Slovenija
Del promocije
Najboljši ravnalnik
Uporabljam vse aparate philips in sem zelo zadovoljna z njimi, ampak sem se odločila, da opišem izkušnjo z ravnalnikom.. Lase si ravnam res pogosto, ampak moji lasje niso čisto niiič uničeni, so voljni, sijoči in lepi. Zahvaljujoč philips ravnalniku nimam razcepljenih konic. Ostanite top.
Prednosti
Vse.
Slabosti
/
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7000 Series BHS752/00 Ravnalnik las
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 7000 Series BHS752/00 Ravnalnik las
Sebakris
12/05/2022
Slovenija
Del promocije
Top izdelek
Super ravna lase, lahko pa se naredijo tudi čudoviti kodri
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 Series BHS510/00 Ravnalnik las
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5000 Series BHS510/00 Ravnalnik las
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
Enak učinek je dosežen pri nižjih temperaturah, 180 °C, v primerjavi z modelom HP8361, pri 210 °C
v primerjavi z modelom HP8361