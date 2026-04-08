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  • Do gladkih in sijočih las z ionsko nego in nadzorom
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  • Do gladkih in sijočih las z ionsko nego in nadzorom
  • Do gladkih in sijočih las z ionsko nego in nadzorom
  • Do gladkih in sijočih las z ionsko nego in nadzorom
  • Do gladkih in sijočih las z ionsko nego in nadzorom
  • Do gladkih in sijočih las z ionsko nego in nadzorom
  • Do gladkih in sijočih las z ionsko nego in nadzorom
  • Do gladkih in sijočih las z ionsko nego in nadzorom
  • Do gladkih in sijočih las z ionsko nego in nadzorom
  • Do gladkih in sijočih las z ionsko nego in nadzorom
  • Do gladkih in sijočih las z ionsko nego in nadzorom
  • Do gladkih in sijočih las z ionsko nego in nadzorom
  • Do gladkih in sijočih las z ionsko nego in nadzorom
  • Do gladkih in sijočih las z ionsko nego in nadzorom
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  • Do gladkih in sijočih las z ionsko nego in nadzorom
  • Do gladkih in sijočih las z ionsko nego in nadzorom
  • Do gladkih in sijočih las z ionsko nego in nadzorom
  • Do gladkih in sijočih las z ionsko nego in nadzorom
  • Do gladkih in sijočih las z ionsko nego in nadzorom
  • Do gladkih in sijočih las z ionsko nego in nadzorom
  • Do gladkih in sijočih las z ionsko nego in nadzorom
  • Do gladkih in sijočih las z ionsko nego in nadzorom
  • Do gladkih in sijočih las z ionsko nego in nadzorom
  • Do gladkih in sijočih las z ionsko nego in nadzorom
  • Do gladkih in sijočih las z ionsko nego in nadzorom
  • Do gladkih in sijočih las z ionsko nego in nadzorom

2+2 podaljšana garancija

2+1 podaljšana garancija

StraightCare EssentialRavnalnik ThermoProtect

BHS378/00

4.8
| (138) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%
Do gladkih in sijočih las z ionsko nego in nadzorom
Posebej zasnovano za enostavno in hitro oblikovanje, kar omogočata dolgi plošči, prepojeni s keratinom, in 6 LED-nastavitev temperature. Negujte svoje lase s tehnologijo ThermoProtect, ki preprečuje pregrevanje in z ioni daje vašim lasem živahen sijaj.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Do gladkih in sijočih las z ionsko nego in nadzorom

  • Tehnologija ThermoProtect

  • Nega z ioni za sijoče lase

  • S keratinom prepojeni plošči

  • 6 LED-nastavitev temperature

Tehnologija ThermoProtect

Tehnologija ThermoProtect

Tehnologija ThermoProtect enakomerno razporedi toploto po ploščah in tako lase zaščiti pred tveganjem za pregrevanje.

Nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Nega z ioni za sijočo in gladko pričesko

Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico za okrepljen sijaj las. Rezultat so gladki lasje z živahnim sijajem.

Keramični plošči s keratinom za gladko drsenje in sijoče lase

Keramični plošči s keratinom za gladko drsenje in sijoče lase

Keramični plošči, prepojeni s keratinom, gladko drsita po laseh za hitro in enostavno oblikovanje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

138

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

08/04/2026

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Jsem spokojená

Rychle se nahřeje, vyhovuje mi možnost nastavení různých stupňů teploty. Je lehká, příjemná do ruky. Vlasy se s ní dobře upravují.

Ta ocena je bila podana za StraightCare Essential BHS378/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect

Ta ocena je bila podana za StraightCare Essential BHS378/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect

29/11/2024

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Funguje

Rychle se ohřívá, dobře klouže po vlasech.. Lehká do ruky.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StraightCare Essential BHS375/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StraightCare Essential BHS375/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect

11/05/2022

Česká republika

Česká republika

Perfektní žehlička

Rychle se zahřeje, vlasy jsou nepoškozené. Vřele doporučuji.

Prednosti

rychlé nahřátí

Slabosti

nic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StraightCare Essential BHS376/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za StraightCare Essential BHS376/00 Žehlička na vlasy ThermoProtect

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 