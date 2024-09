Prilagojeno sušenje

Tehnologija SenseIQ za prilagojeno sušenje las. ZAZNAVA. Infrardeči senzor sušilnika neprekinjeno zaznava temperaturo las in tako zagotavlja prilagojeno zaščito. PRILAGAJA. Senzor prilagodi temperaturo do 4000-krat med posameznim sušenjem***, da prepreči pregretje. NEGUJE. Tehnologija zaznavanja in prilagajanja ščiti lase med sušenjem in ohranja do 90 %** naravne vlažnosti las.