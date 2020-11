Razpršilnik poveča volumen za ustvarjanje kodrov in razkošnih pričesk

Razpršilnik za več volumna zrak porazdeli po vseh laseh, kar poveča volumen in zmanjša naelektrenost med sušenjem. Za najboljše rezultate ga držite blizu temena in korenin, da fino teksturirani elementi razpršilnika izboljšajo volumen, gostoto, ustvarijo prožno pričesko in kodre.