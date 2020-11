Masažni razpršilnik za povečanje volumna in poudarjanje kodrov

Asimetrični masažni razpršilnik je edinstvene asimetrične zasnove, ki je prilagojena obliki glave, kar omogoča enostavnejšo in intuitivnejšo uporabo. Razpršilnik zrak porazdeli po vseh laseh za bolj lasem prijazno sušenje, večji volumen in manj neželenega kodranja. Z gumijastimi elementi lahko masirate in spodbudite prekrvavitev lasišča ter izboljšate vitalnost las. Za najboljše rezultate ga držite blizu temena in korenin, da masažni elementi razpršilnika povečajo volumen in obliko kodrov.