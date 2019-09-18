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Zmogljivo delovanje, vrhunski lesk
Sušilnik Philips DryCare Pro je opremljen z novim motorjem AC, ki zagotavlja hitrost zraka do 105 km/h, za hitro in profesionalno urejanje. S 4-krat več ioni kot drugi Philipsovi modeli ustvarja pričeske z več leska.
SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las
2300 W
Motor AC
105 km/h
Podarite vašim lasem dodatno spodbudo z delovanjem ionov. Ta sušilnik za lase oddaja 4-krat več negativno nabitih ionov kot ostali sušilniki znamke Philips. Rezultat so izjemno sijoči in gladki lasje. Naj sijejo!
7 mm nastavek usmerja zračni tok za natančno oblikovanje na določenih delih. To je idealen nastavek za česanje med sušenjem in oblikovanjem.
Profesionalna funkcija, ki jo morate imeti. Novega gumba za funkcijo hladnega toka, ni potrebno konstantno držati. Zagotavlja intenziven dovod hladnega zraka, tako da si lahko preprosto oblikujete svojo najljubšo pričesko.
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4.9
od 5
140
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Carlo
18/09/2019
Hrvatska
Jako dobro sušilo
Dobro sušilo, odnos cijene i kvalitete zadovoljavajući
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu
Matarina
02/01/2019
Hrvatska
Sušilo sa svrhom!
S obzirom da imam dugu kosu, dosta sam tragala za odgovarajućim sušilom, pa mogu reći da sam napokon našla svog prijatelja koji služi svrsi. Ovo sušilo ne samo da daje brze rezultate, nego je kosa nakon njega doslovno kao iz reklama. Oduvijek me mučilo to što mi kosa nakon sušenja fenom u većini situacija izgledala kao metla. Mislila sam da koristim krive preparate za kosu, dok nisam shvatila da sjajnom rezultatu puno doprinosi i samo sušilo. Jedna sam od onih koja uvijek koristi sušilo nakon pranja kose, stoga sam presretna što mi je ovaj fen postao osobni pomoćnik. Veeeliki plus što već sada vidim prednosti od prijašnjih sušila, a to su: brža učinkovitost, one leteće vlasi nakon sušenja su nestale (statički elektricitet), ima ThermoProtect opciju i zaista ne pregrijava kosu kao što to inače biva. Moram priznati da je ipak malo teže sušilo u odnosu na sve koje sam imala, ali mislim da se trebam samo naviknuti. Sve u svemu, prezadovoljna svojim novim prijateljem!
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Ta ocena je bila podana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu
Marija46
11/11/2018
Hrvatska
Odlicne karakteristike
Savrsen proizvod za upotrebu sve pohvale preporuka za svaku zenu .
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare BHD177/00 Profesionalno sušilo za kosu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare BHD177/00 Profesionalno sušilo za kosu