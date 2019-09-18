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Izdelek ni več na voljo

DryCareProfesionalni sušilnik

BHD177/00

4.9

| (140) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%

Zmogljivo delovanje, vrhunski lesk

Sušilnik Philips DryCare Pro je opremljen z novim motorjem AC, ki zagotavlja hitrost zraka do 105 km/h, za hitro in profesionalno urejanje. S 4-krat več ioni kot drugi Philipsovi modeli ustvarja pričeske z več leska.

Poglej vse prednosti

SenseIQ, naša najnaprednejša tehnologija, ki se prilagaja potrebam vaših las

s 4-krat več ionov

Zmogljivo delovanje, vrhunski lesk

  • 2300 W

  • Motor AC

  • 105 km/h

4 x več ionov za dodatno spodbujanje sijaja

4 x več ionov za dodatno spodbujanje sijaja

Podarite vašim lasem dodatno spodbudo z delovanjem ionov. Ta sušilnik za lase oddaja 4-krat več negativno nabitih ionov kot ostali sušilniki znamke Philips. Rezultat so izjemno sijoči in gladki lasje. Naj sijejo!

7 mm koncentrator za urejanje za popolno pričesko

7 mm koncentrator za urejanje za popolno pričesko

7 mm nastavek usmerja zračni tok za natančno oblikovanje na določenih delih. To je idealen nastavek za česanje med sušenjem in oblikovanjem.

Pritisnite in sprostite gumb za hladen tok za urejanje pričeske

Pritisnite in sprostite gumb za hladen tok za urejanje pričeske

Profesionalna funkcija, ki jo morate imeti. Novega gumba za funkcijo hladnega toka, ni potrebno konstantno držati. Zagotavlja intenziven dovod hladnega zraka, tako da si lahko preprosto oblikujete svojo najljubšo pričesko.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

140

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

18/09/2019

Hrvatska

Hrvatska

Jako dobro sušilo

Dobro sušilo, odnos cijene i kvalitete zadovoljavajući

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu

02/01/2019

Hrvatska

Hrvatska

Sušilo sa svrhom!

S obzirom da imam dugu kosu, dosta sam tragala za odgovarajućim sušilom, pa mogu reći da sam napokon našla svog prijatelja koji služi svrsi. Ovo sušilo ne samo da daje brze rezultate, nego je kosa nakon njega doslovno kao iz reklama. Oduvijek me mučilo to što mi kosa nakon sušenja fenom u većini situacija izgledala kao metla. Mislila sam da koristim krive preparate za kosu, dok nisam shvatila da sjajnom rezultatu puno doprinosi i samo sušilo. Jedna sam od onih koja uvijek koristi sušilo nakon pranja kose, stoga sam presretna što mi je ovaj fen postao osobni pomoćnik. Veeeliki plus što već sada vidim prednosti od prijašnjih sušila, a to su: brža učinkovitost, one leteće vlasi nakon sušenja su nestale (statički elektricitet), ima ThermoProtect opciju i zaista ne pregrijava kosu kao što to inače biva. Moram priznati da je ipak malo teže sušilo u odnosu na sve koje sam imala, ali mislim da se trebam samo naviknuti. Sve u svemu, prezadovoljna svojim novim prijateljem!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare BHD176/00 Profesionalno sušilo za kosu

11/11/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odlicne karakteristike

Savrsen proizvod za upotrebu sve pohvale preporuka za svaku zenu .

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare BHD177/00 Profesionalno sušilo za kosu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare BHD177/00 Profesionalno sušilo za kosu

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