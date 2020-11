Šest prilagodljivih nastavitev hitrosti in temperature za popoln nadzor

Enostavno izbirajte in upravljajte nastavitve za toploto in hitrost ter oblikujte popolno pričesko. Izbirate lahko med 3 nastavitvami za toploto in 2 nastavitvama za hitrost za popoln nadzor ter natančno sušenje in oblikovanje.