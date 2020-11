Zlahka posušite lase in oblikujte pričesko

Ta sušilnik za lase Philips Essential vključuje popolno ravnovesje med močjo sušenja in oblikovanja. Sušilnik je kompakten in ga zlahka uporabljate tako doma kot na poti. Imejte lepe in negovane lase, kot si jih želite, kjer koli že ste. Več o izdelku