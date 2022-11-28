Različne pričeske z nego z ioni
Hkrati sušite in oblikujte – z oblikovalnikom Philips Air Styler 3000 lahko oblikujete čudovite naravne pričeske in jim zagotovite dodaten sijaj z nego z ioni. Priloženi 4 nastavki so primerni tako za dolge kot kratke lase in vam omogočajo enostavno oblikovanje.
4 nastavki
Nega z ioni
Keramika z arganovim oljem
Oblikovalnik pričesk z zračnim tokom moči 800 W za nežno sušenje in oblikovanje pričeske. Rezultati kot iz salona vsak dan.
Oblikovalnik pričesk se ponaša s keramičnima ščetkama z arganovim oljem za hitrejše in enostavnejše oblikovanje. Gladko počešeta lase, ki so po občutku in videzu svileno gladki.
Z inovativno ravnalno krtačo za lase, ki je pritrjena na ročaj, lahko oblikujete čudovito naravno ravno pričesko
4.7
od 5
393
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
28/11/2022
Slovenija
Del promocije
Izdelek se ponaša sa odličnim funkcijami
Zato ker so philips izdeliki zelo dobri,in preporočam taj izdelek zase
Prednosti
Use
Slabosti
Nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series BHA310/00 Oblikovalnik pričesk
Datum uporabe 2021-11-28
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series BHA310/00 Oblikovalnik pričesk
Datum uporabe 2021-11-28
Kikiriki1
26/11/2022
Slovenija
Del promocije
Ne rabim si preveč cajta za oblikovanje
Ful dobro se počutim sa oblikovanim lasima, ne rabim si preveč cajta. Mam salonski ugodjaj domov, pritom si lahko naredim vse za 10 minuti kaj mi je všeč zarad premalo cajta. Nimam si občutek da si je elektronska krtača, zelo prijazen za roko ne zmatra I nima si vročino kdor ostali izdelki za lase.
Prednosti
Suši si lase in oblikuje
Slabosti
Edino kar si troši elektriko ampak to si je jedina napaka.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series BHA310/00 Oblikovalnik pričesk
Datum uporabe 2022-05-26
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series BHA310/00 Oblikovalnik pričesk
Datum uporabe 2022-05-26
Kikosrcek
26/11/2022
Slovenija
Del promocije
Philip
Meni uredu, dolgo uporablham isti firme Philip za navijalke...ko pride okvare, ha seveda kupim usti Philip...drugace meni uredu kot ostale
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series BHA301/00 Oblikovalnik pričesk
Datum uporabe 2021-11-25
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series BHA301/00 Oblikovalnik pričesk
Datum uporabe 2021-11-25
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)