Različne pričeske z nego z ioni

Hkrati sušite in oblikujte – z oblikovalnikom Philips Air Styler 3000 lahko oblikujete čudovite naravne pričeske in jim zagotovite dodaten sijaj z nego z ioni. Priloženi 4 nastavki so primerni tako za dolge kot kratke lase in vam omogočajo enostavno oblikovanje. Več o izdelku