Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW

S tehnologijo stiskanja zvoka je mogoče velike digitalne glasbene datoteke stisniti do 10-krat brez znatnega zmanjšanja kakovosti zvoka. MP3 in WMA sta formata stiskanja, s katerima lahko uživate v svetu digitalne glasbe s Philipsovim predvajalnikom. Prenesite skladbe MP3 ali WMA z uradnih spletnih glasbenih strani ali pa ustvarite svoje skladbe MP3 ali WMA tako, da jih presnamete z glasbenih CD-jev in prenesete v predvajalnik.