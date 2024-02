Tok iz mehke prilagodljive tkanine za enostavno prenašanje

Vzemite svoj prenosni radio s CD predvajalnikom vedno s sabo - v njegovem lastnem toku. Izdelan je iz mehke voljne tkanine in ščiti vaš prenosni radio pred tresenjem in udarci, njegovi ročaji pa zagotavljajo varno in enostavno namestitev. Z učinkovito oblikovanimi odprtinami pred zvočniki in prek glavnih upravljalnih gumbov lahko uživate v dobri glasbi, tudi ko je vaš prenosni radio spravljen v toku. Tok prav tako zakriva gumbe, ki niso pogosto uporabljani - npr. tistega, ki zaklepa vratca za CD. Če želite predvajalnik vzeti iz toka, zadrga omogoča hiter dostop in enostavno odstranitev.