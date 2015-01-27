IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Primarna slika
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Primarna slika

Izdelek ni več na voljo

Brezžični vrhunski zvočniki A9

AW9000/10

2.5

| (2) Ocene

Vrhunski zvok glasbe. Brezžično.

Z brezžičnimi zvočni Philips Fidelio brezžično predvajajte glasbo z vrhunskim zvokom. Enostavno pretakajte glasbo s 6 glasbenimi pogonskimi enotami za mogočen zvok in vrhunsko stereo doživetje.

Poglej vse prednosti

Obsedeni z zvokom

Vrhunski zvok glasbe. Brezžično.

  • Vrhunski stereo zvok

  • 100 W, 6 pogonskih glasbenih enot

  • Digitalni in analogni vhod

Digitalni in analogni vhodi za večjo prilagodljivost

Digitalni in analogni vhodi za večjo prilagodljivost

Digitalni in analogni vhodi poleg brezžičnega pretakanja omogočajo številne druge možnosti. Priključite televizor, predvajalnik blu-ray, igralno konzolo ali drug predvajalnik in uživajte v zvoku visoke ločljivosti iz Philipsovih zvočnikov.

Hitra in enostavna nastavitev

Namestitev brezžičnih vrhunskih zvočnikov Fidelio je enostavna – za hitro namestitev v zgolj v 5 minutah ni treba, da ste strokovnjak za tehniko. Želimo, da čim prej začnete uživati v uporabi zvočnikov Fidelio, zato smo se potrudili, da boste lahko zvočnike namestili v samo nekaj korakih. Pri tem vas bo celo vodil sistem Fidelio.

Nagnjena zasnova zvočnika za širši stereo zvok

Nagnjena zasnova zvočnika za širši stereo zvok

Zvočniki imajo posebno nagnjene pogonske glasbene enote profesionalnega razreda, ki ustvarijo najširšo in najbolj pristno zvočno kuliso. Postavitev pogonskih enot zagotavlja neprekosljivo kakovost dinamičnega zvoka povsod po prostoru. Edinstvena zasnova zvočnikov se nevsiljivo prilagodi vsaki notranji opremi.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

2.5

od 5

2

Ocene

5
4
1

27/01/2015

Polska

Polska

Dobry dźwięk, irytująca aplikacja i połączenie WiFi

Dźwięk jak na tę wielkość kolumn jest naprawdę przyjemny. Wyraźny, czysty, nie jestem specem więc nawę go soczystym. Jestem z niego zadowolony, nawet bardzo. Niestety efekt psuje software. Mam kolumny połączone przez WiFi (szybkie łącze czołowej sieci komórkowej). Często się wiesza, przerywa na kilka sekund odtwarzanie, często nie można włączyć muzyki, czy to radia internetowego czy czegokolwiek innego (miga i miga i nic, trzeba kabel odłączać, niejednokrotnie od nowa konfigurować połączenie kolumn). Dopóki nie będzie aktualizacji oprogramowania do ściągnięcia lub jasnej informacji producenta o poprawie działania - nie polecam zakupu. Sprzęt powinien grać od pierwszego przyciśnięcia przycisku po sekundzie i to codziennie, a nie losowo: pięć razy ok, trzy po ponad 5 sekundach a 2 po odłączeniu kabla i ponownej konfiguracji. Poza tym aplikacja do zarządzania kolumnami jest bardzo podstawowa - jak mały fiat - jechać - jedzie, ale wszyscy inni wyprzedzają.

Ta ocena je bila podana za AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

Ta ocena je bila podana za AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

05/01/2015

Polska

Polska

Kiepski firmware

Sprzęt ma potencjał, ale z uwagi na niskiej jakości firmware poczekałbym z zakupem. Oprogramowanie jest siermiężne, często się zawiesza. TuneIn i Spotify mają niedopracowaną funkcjonalność wyszukiwania. Brak możliwości przesuwania ścieżki dźwiękowej podczas odsłuchiwania plików audio. Dużo by jeszcze wymieniać Philips powinien dopracować oprogramowanie.

Ta ocena je bila podana za AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

Ta ocena je bila podana za AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Napster je na voljo samo v Nemčiji in Združenem kraljestvu.