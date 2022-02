Aplikacija AirStudio+ Lite za upravljanje glasbe iz mobilne naprave

Aplikacije, ki je na voljo v spletnih trgovinah Apple in Google Play, samodejno zazna prenosljive in druge združljive naprave, ki so povezane z omrežjem Wi-Fi, in nemudoma omogoči upravljanje glasbe. Z vsako napravo lahko kjerkoli upravljate predvajanje glasbe, glasnost, nastavitve zvoka ter spletne glasbene storitve in internetni radio.