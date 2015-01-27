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AW9000/10
Vrhunski zvok glasbe. Brezžično.
Z brezžičnimi zvočni Philips Fidelio brezžično predvajajte glasbo z vrhunskim zvokom. Enostavno pretakajte glasbo s 6 glasbenimi pogonskimi enotami za mogočen zvok in vrhunsko stereo doživetje.
Vrhunski stereo zvok
100 W, 6 pogonskih glasbenih enot
Digitalni in analogni vhod
Digitalni in analogni vhodi poleg brezžičnega pretakanja omogočajo številne druge možnosti. Priključite televizor, predvajalnik blu-ray, igralno konzolo ali drug predvajalnik in uživajte v zvoku visoke ločljivosti iz Philipsovih zvočnikov.
Namestitev brezžičnih vrhunskih zvočnikov Fidelio je enostavna – za hitro namestitev v zgolj v 5 minutah ni treba, da ste strokovnjak za tehniko. Želimo, da čim prej začnete uživati v uporabi zvočnikov Fidelio, zato smo se potrudili, da boste lahko zvočnike namestili v samo nekaj korakih. Pri tem vas bo celo vodil sistem Fidelio.
Zvočniki imajo posebno nagnjene pogonske glasbene enote profesionalnega razreda, ki ustvarijo najširšo in najbolj pristno zvočno kuliso. Postavitev pogonskih enot zagotavlja neprekosljivo kakovost dinamičnega zvoka povsod po prostoru. Edinstvena zasnova zvočnikov se nevsiljivo prilagodi vsaki notranji opremi.
2.5
od 5
2
Ocene
thomas
27/01/2015
Polska
Dobry dźwięk, irytująca aplikacja i połączenie WiFi
Dźwięk jak na tę wielkość kolumn jest naprawdę przyjemny. Wyraźny, czysty, nie jestem specem więc nawę go soczystym. Jestem z niego zadowolony, nawet bardzo. Niestety efekt psuje software. Mam kolumny połączone przez WiFi (szybkie łącze czołowej sieci komórkowej). Często się wiesza, przerywa na kilka sekund odtwarzanie, często nie można włączyć muzyki, czy to radia internetowego czy czegokolwiek innego (miga i miga i nic, trzeba kabel odłączać, niejednokrotnie od nowa konfigurować połączenie kolumn). Dopóki nie będzie aktualizacji oprogramowania do ściągnięcia lub jasnej informacji producenta o poprawie działania - nie polecam zakupu. Sprzęt powinien grać od pierwszego przyciśnięcia przycisku po sekundzie i to codziennie, a nie losowo: pięć razy ok, trzy po ponad 5 sekundach a 2 po odłączeniu kabla i ponownej konfiguracji. Poza tym aplikacja do zarządzania kolumnami jest bardzo podstawowa - jak mały fiat - jechać - jedzie, ale wszyscy inni wyprzedzają.
Ta ocena je bila podana za AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Ta ocena je bila podana za AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Robert321
05/01/2015
Polska
Kiepski firmware
Sprzęt ma potencjał, ale z uwagi na niskiej jakości firmware poczekałbym z zakupem. Oprogramowanie jest siermiężne, często się zawiesza. TuneIn i Spotify mają niedopracowaną funkcjonalność wyszukiwania. Brak możliwości przesuwania ścieżki dźwiękowej podczas odsłuchiwania plików audio. Dużo by jeszcze wymieniać Philips powinien dopracować oprogramowanie.
Ta ocena je bila podana za AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Ta ocena je bila podana za AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9
Napster je na voljo samo v Nemčiji in Združenem kraljestvu.