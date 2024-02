Songbird za iskanje, predvajanje in sinhronizacijo glasbe med računalnikom in napravami Android

Songbird je enostavna aplikacija za računalnike in naprave Android. Z njo lahko iščete in predvajate vse vsebine in jih brezžično sinhronizirate z računalnikom. Intuitivne in zmogljive funkcije upravljanja glasbe omogočajo odkrivanje novih izvajalcev in glasbenih slogov neposredno v programu prek glasbenih in predstavnostnih trgovin, storitev in spletnih mest. Predvajajte svojo knjižnico in vsebine iz interneta in jih enostavno sinhronizirajte med računalnikom in napravo Android.