Uživajte v glasbi ali radijski oddaji med ogledom fotografij

Uživajte v gledanju fotografij, medtem ko poslušate priljubljeno glasbo ali radijsko postajo FM. V meniju preprosto izberite možnost "Fotografija z glasbo", nato pa v naslonjaču uživajte hkrati ob fotografijah in glasbi. Philipsova radioura je opremljena z vhodom USB in režo za pomnilniško kartico SD, ki omogočata predvajanje priljubljene glasbe MP3 in WMA z radiouro ter najljubših digitalnih slik na LCD-zaslonu.