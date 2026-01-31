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AJ6200D/12
Zbujajte se ob odlični glasbi iz iPoda/iPhona
Z elegantno radiouro Philips prek osvetljenega priključka predvajajte in polnite iPod/iPhone. Ima dodaten priključek USB, izhodno moč 5 W in digitalno nastavitev postaj FM s prednastavitvami, veliki gumbi na sprednjem delu pa omogočajo enostavno nastavitev časa in alarma.
z osvetljenim priključkom
za iPod/iPhone
Vrata USB za polnjenje
5 W, FM, dvojni alarm
Prek novega osvetljenega priključka lahko hkrati polnite iPod/iPhone in poslušate najljubšo glasbo. Priključite ga neposredno na zvočnik in glasbo predvajajte z vrhunsko kakovostjo zvoka. Med predvajanjem se naprava tudi polni, zato vam ni treba skrbeti, da bo baterija ostala brez energije.
Digitalni radio FM vam nudi dodatne glasbene možnosti za glasbeno zbirko v Philipsovem glasbenem sistemu. Poiščite postajo, ki jo želite poslušati, in pritisnite ter držite gumb za prednastavitve, da si sistem zapomni frekvenco. S shranjenimi prednastavljenimi radijskimi postajami lahko hitro dostopate do najljubšega radijskega programa, ne da bi morali vsakič znova ročno iskati pravo frekvenco.
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