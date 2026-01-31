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Izdelek ni več na voljo

Radioura z alarmom za iPod/iPhone

AJ6200D/12

Zbujajte se ob odlični glasbi iz iPoda/iPhona

Z elegantno radiouro Philips prek osvetljenega priključka predvajajte in polnite iPod/iPhone. Ima dodaten priključek USB, izhodno moč 5 W in digitalno nastavitev postaj FM s prednastavitvami, veliki gumbi na sprednjem delu pa omogočajo enostavno nastavitev časa in alarma.

Poglej vse prednosti

Zbujajte se ob odlični glasbi iz iPoda/iPhona

  • z osvetljenim priključkom

  • za iPod/iPhone

  • Vrata USB za polnjenje

  • 5 W, FM, dvojni alarm

Hitro polnjenje in predvajanje glasbe prek osvetljenega priključka

Hitro polnjenje in predvajanje glasbe prek osvetljenega priključka

Prek novega osvetljenega priključka lahko hkrati polnite iPod/iPhone in poslušate najljubšo glasbo. Priključite ga neposredno na zvočnik in glasbo predvajajte z vrhunsko kakovostjo zvoka. Med predvajanjem se naprava tudi polni, zato vam ni treba skrbeti, da bo baterija ostala brez energije.

Digitalno iskanje postaj FM in prednastav.

Digitalno iskanje postaj FM in prednastav.

Digitalni radio FM vam nudi dodatne glasbene možnosti za glasbeno zbirko v Philipsovem glasbenem sistemu. Poiščite postajo, ki jo želite poslušati, in pritisnite ter držite gumb za prednastavitve, da si sistem zapomni frekvenco. S shranjenimi prednastavljenimi radijskimi postajami lahko hitro dostopate do najljubšega radijskega programa, ne da bi morali vsakič znova ročno iskati pravo frekvenco.

Dodaten priključek USB za polnjenje dodatnega pametnega telefona ali tabličnega računalnika

Tehnične specifikacije

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