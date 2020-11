Zbujajte se ob odlični glasbi iz predvajalnika iPod/iPhone

Dan začnite z radiouro in priključno postajo Philips. Brezplačna aplikacija Philips zagotavlja boljše zbujanje in poslušanje radia, izhodna moč 4W RMS pa mogočen in čist zvok. iPod/iPhone lahko priključite tudi, če je v etuiju. Več o izdelku