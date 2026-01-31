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AJ5305D/12
Zbujajte se ob odlični glasbi iz predvajalnika iPod/iPhone
Dan začnite z radiouro in priključno postajo Philips. Brezplačna aplikacija Philips zagotavlja boljše zbujanje in poslušanje radia, izhodna moč 4W RMS pa mogočen in čist zvok. iPod/iPhone lahko priključite tudi, če je v etuiju.
z osvetljenim priključkom
za iPod/iPhone
FM, dvojni alarm
4 W
Philipsova aplikacija HomeStudio omogoča najprijetnejše prebujanje ali poslušanje radia. Aplikacijo enostavno prenesite iz spletne trgovine Apple in izkoristite številne zabavne funkcije. Napredna nastavitev alarma vam na primer omogoča prilagodljivejše nastavitve alarma – tudi glasnost in trajanje alarma ter datuma in zvoka. Nudi vam tudi boljši uporabniški vmesnik pri poslušanju radia z enostavnimi funkcijami za prednastavitev postaj.
RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Zmogljivost ojačevalnikov je omejena s količino električne energije, ki jo lahko ojačijo, zmogljivost zvočnikov pa s količino električne energije, ki jo lahko pretvorijo v zvočno energijo, ne da bi prišlo do popačenja zvočnega signala. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.
Digitalni radio FM vam nudi dodatne glasbene možnosti za glasbeno zbirko v Philipsovem glasbenem sistemu. Poiščite postajo, ki jo želite poslušati, in pritisnite ter držite gumb za prednastavitve, da si sistem zapomni frekvenco. S shranjenimi prednastavljenimi radijskimi postajami lahko hitro dostopate do najljubšega radijskega programa, ne da bi morali vsakič znova ročno iskati pravo frekvenco.
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