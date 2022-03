Večbarvna razpoloženjska osvetlitev, ki ustreza vašemu stilu

Barva in svetloba lahko vplivata na počutje. Določena kombinacija vas napolni z energijo, druga pa vam pomaga, da se umirite. Barvna svetloba je tudi izjemno privlačna in poživi vsak prostor. Radioura ima večbarvno osvetlitev z več kot 32.000 barvami in vam ponuja ogromno paleto odtenkov, da lahko osvetlitev prilagodite svojemu počutju ali opremi prostora.