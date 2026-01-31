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Izdelek ni več na voljo

Radioura

AJ4000B/12

Napolnite mobilni telefon med spanjem

Dan začnite napolnjeni s to radiouro. Ura istočasno napolni vaš mobilni telefon in USB napravo, zato vam nikoli ne bo zmanjkalo energije. Alarm lahko nastavite tako, da se sproži z radijskim sprejemnikom ali brenčalom, dvojni alarm pa omogoča bujenje ob dveh različnih časih.

Poglej vse prednosti

z vgrajenim kablom mikro USB

Napolnite mobilni telefon med spanjem

  • Dvojna vrata USB za polnjenje

  • Analogno iskanje postaj FM

  • Dvojni alarm

  • Shranjene nastavitve časa in alarma

Naj vas zbudi priljubljena radijska melodija ali brenčalo

Naj vas zbudi priljubljena radijska melodija ali brenčalo

Prebudite se ob zvokih svoje najljubše radijske postaje ali brenčala. Na Philipsovi radiouri enostavno nastavite alarm, da vas zbudi z radijsko postajo, ki ste jo nazadnje poslušali, ali pa izberite bujenje z zvokom brenčala. Philipsova radioura bo ob nastavljeni uri samodejno vklopila to radijsko postajo ali sprožila brenčalo.

Dvojni alarm, ki ob različnem času zbudi vas in vašega partnerja

Dvojni alarm, ki ob različnem času zbudi vas in vašega partnerja

Philipsov avdio sistem ima dva časa alarma. Prvega nastavite, da zbudi vas, drugega pa za bujenje partnerja.

Ponovitev alarma za podaljšek spanja

Ponovitev alarma za podaljšek spanja

Da ne bi zaspali, ima Philipsova radioura možnost dremeža. Če se bo oglasil alarm, vi pa bi radi spali malo dlje, enostavno enkrat pritisnite gumb "Ponovi alarm" in zaspite. Čez devet minut se bo alarm ponovno oglasil. Gumb "Ponovi alarm" lahko pritiskate vsakih devet minut, dokler alarma ne izklopite v celoti.

Tehnične specifikacije

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