Napolnite drugo napravo USB prek vgrajenega vozlišča USB

Danes je običajno, da imamo doma več kot eno napravo USB. Naprave kot so fotoaparati, igralne naprave, mobilni telefoni in prenosni predvajalniki običajno polnimo prek USB. Po potrebi lahko uporabimo pretvornik z mikro in mini konektorji USB, tako da lahko še več svojih naprav napolnimo prek drugega vozlišča USB na radiu.