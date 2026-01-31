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AJ4000B/12
Napolnite mobilni telefon med spanjem
Dan začnite napolnjeni s to radiouro. Ura istočasno napolni vaš mobilni telefon in USB napravo, zato vam nikoli ne bo zmanjkalo energije. Alarm lahko nastavite tako, da se sproži z radijskim sprejemnikom ali brenčalom, dvojni alarm pa omogoča bujenje ob dveh različnih časih.
Dvojna vrata USB za polnjenje
Analogno iskanje postaj FM
Dvojni alarm
Shranjene nastavitve časa in alarma
Prebudite se ob zvokih svoje najljubše radijske postaje ali brenčala. Na Philipsovi radiouri enostavno nastavite alarm, da vas zbudi z radijsko postajo, ki ste jo nazadnje poslušali, ali pa izberite bujenje z zvokom brenčala. Philipsova radioura bo ob nastavljeni uri samodejno vklopila to radijsko postajo ali sprožila brenčalo.
Philipsov avdio sistem ima dva časa alarma. Prvega nastavite, da zbudi vas, drugega pa za bujenje partnerja.
Da ne bi zaspali, ima Philipsova radioura možnost dremeža. Če se bo oglasil alarm, vi pa bi radi spali malo dlje, enostavno enkrat pritisnite gumb "Ponovi alarm" in zaspite. Čez devet minut se bo alarm ponovno oglasil. Gumb "Ponovi alarm" lahko pritiskate vsakih devet minut, dokler alarma ne izklopite v celoti.
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