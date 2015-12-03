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Izdelek ni več na voljo

Radioura

AJ3500/12

4

| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Radioura z velikim zaslonom

Prikaz časa na velikem LED-zaslonu vam osvetli vsako jutro. Ta ura čas nastavi samodejno, ko jo priklopite na napajanje, rezervna baterija pa zagotavlja, da se bo alarm sprožil tudi v primeru izpada napajanja. Zbudi vas lahko brenčalo ali radijska postaja.

Poglej vse prednosti

Radioura z velikim zaslonom

  • Velik zaslon

  • Analogno iskanje postaj FM/MW

  • Dvojni alarm

  • Shranjene nastavitve časa in alarma

Dvojni alarm, ki ob različnem času zbudi vas in vašega partnerja

Dvojni alarm, ki ob različnem času zbudi vas in vašega partnerja

Philipsov avdio sistem ima dva časa alarma. Prvega nastavite, da zbudi vas, drugega pa za bujenje partnerja.

Funkcija Gentle Wake za prijetno bujenje

Začnite dan z nežnim prebujanjem ob postopno naraščajoči glasnosti alarma. Običajni zvoki alarma s prednastavljeno glasnostjo so pretihi, da bi vas zbudili, ali pa vas z neprijetno glasnostjo sunkovito prebudijo. Izberite prebujanje ob priljubljeni glasbi, radijski postaji ali brenčalu. Glasnost nežnega alarma se postopno povečuje od obzirno tihe do razumno glasne za nežno prebujanje.

Velik zaslon za lažji ogled

Velik zaslon omogoča lažje branje prikazane vsebine. Tako lahko enostavno razberete čas in alarm, tudi iz večjih razdalj. To je odlična naprava za ostarele osebe ali ljudi z oslabljenim vidom.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.0

od 5

5

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

03/12/2015

România

România

Preverjen kupec

Mulţumit

ecran cu lumina adaptabila mai intensă sau mai scăzută, cele doua alarme la minute diferite, discret cu iluminatul, prinde radio pe frecvenţa FM . Pot amâna alarma. Sunt mulţumit de achiziţie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ3500 Radio cu ceas

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ3500 Radio cu ceas

26/07/2014

Polska

Polska

nieskomplikowany i skuteczny

Prosty radiobudzik z dużym wyświetlaczem. Co rano towarzyszy mi przy wstawaniu do pracy. Jest nieskomplikowany, niezawodny i skuteczny. Dobrze odbiera radio ma czysty dźwięk. Solidnie wykonany.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ3500 Radiobudzik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AJ3500 Radiobudzik

02/04/2014

Polska

Polska

Polecam wszystkim szukającym solidnego radiobudzika

Radio odbiera świetnie. W porównaniu z moim poprzednim, rewelacyjnie. Nie szumi, nie charczy, dźwięk jest czysty, nawet przy maksymalnym poziomie głośności, który swoją drogą jest całkiem zacny. Solidnie wykonane. Jedynym mankamentem jest nieintuicyjny sposób ustawiania (włączania/wyłączania) samego budzika. Wciąż nie wiem czy należy przytrzymać czy kliknąć kilkakrotnie odpowiedni przycisk, po prostu klikam w różny sposób tak długo aż osiągnę cel. Podsumowując, Philips po raz kolejny mnie nie zawiódł.

Ta ocena je bila podana za AJ3500 Radiobudzik

Ta ocena je bila podana za AJ3500 Radiobudzik

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