Izdelek ni več na voljo
Radioura z velikim zaslonom
Prikaz časa na velikem LED-zaslonu vam osvetli vsako jutro. Ta ura čas nastavi samodejno, ko jo priklopite na napajanje, rezervna baterija pa zagotavlja, da se bo alarm sprožil tudi v primeru izpada napajanja. Zbudi vas lahko brenčalo ali radijska postaja.
Velik zaslon
Analogno iskanje postaj FM/MW
Dvojni alarm
Shranjene nastavitve časa in alarma
Philipsov avdio sistem ima dva časa alarma. Prvega nastavite, da zbudi vas, drugega pa za bujenje partnerja.
Začnite dan z nežnim prebujanjem ob postopno naraščajoči glasnosti alarma. Običajni zvoki alarma s prednastavljeno glasnostjo so pretihi, da bi vas zbudili, ali pa vas z neprijetno glasnostjo sunkovito prebudijo. Izberite prebujanje ob priljubljeni glasbi, radijski postaji ali brenčalu. Glasnost nežnega alarma se postopno povečuje od obzirno tihe do razumno glasne za nežno prebujanje.
Velik zaslon omogoča lažje branje prikazane vsebine. Tako lahko enostavno razberete čas in alarm, tudi iz večjih razdalj. To je odlična naprava za ostarele osebe ali ljudi z oslabljenim vidom.
4.0
od 5
5
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
ciuc70
03/12/2015
România
Preverjen kupec
Mulţumit
ecran cu lumina adaptabila mai intensă sau mai scăzută, cele doua alarme la minute diferite, discret cu iluminatul, prinde radio pe frecvenţa FM . Pot amâna alarma. Sunt mulţumit de achiziţie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ3500 Radio cu ceas
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ3500 Radio cu ceas
MartaR
26/07/2014
Polska
nieskomplikowany i skuteczny
Prosty radiobudzik z dużym wyświetlaczem. Co rano towarzyszy mi przy wstawaniu do pracy. Jest nieskomplikowany, niezawodny i skuteczny. Dobrze odbiera radio ma czysty dźwięk. Solidnie wykonany.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ3500 Radiobudzik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za AJ3500 Radiobudzik
Gadek
02/04/2014
Polska
Polecam wszystkim szukającym solidnego radiobudzika
Radio odbiera świetnie. W porównaniu z moim poprzednim, rewelacyjnie. Nie szumi, nie charczy, dźwięk jest czysty, nawet przy maksymalnym poziomie głośności, który swoją drogą jest całkiem zacny. Solidnie wykonane. Jedynym mankamentem jest nieintuicyjny sposób ustawiania (włączania/wyłączania) samego budzika. Wciąż nie wiem czy należy przytrzymać czy kliknąć kilkakrotnie odpowiedni przycisk, po prostu klikam w różny sposób tak długo aż osiągnę cel. Podsumowując, Philips po raz kolejny mnie nie zawiódł.
Ta ocena je bila podana za AJ3500 Radiobudzik
Ta ocena je bila podana za AJ3500 Radiobudzik