Vklop in samodejna nastavitev časa

Ko uro vzamete iz embalaže in vklopite, se čas nastavi samodejno. Inteligentna ura prebere programirane podatke in nastavi točen čas glede na privzeti časovni pas. Če niste v privzetem časovnem pasu, pritisnite gumb za časovni pas, da ura ponastavi čas. Ni vam več treba prebirati priročnikov in se ubadati s številnimi gumbi.