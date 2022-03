Časovnik za kratek počitek brez spreminjanja nastavitev alarma

Številne študije so pokazale, da kratek počitek tekom dneva koristi zdravju. Časovnik za kratek počitek vam omogoči, da tudi vi uvedete to koristno navado in si privoščite kratek dremež brez skrbi, da bi zaspali ali da bi morali vsakič znova ponastaviti alarm. Preprosto pritisnite en gumb in zdrsnite v zdrav 15- do 120-minutni dremež, preden se vrnete v vrvež vsakdana. Časovnik za kratek počitek bo samodejno odšteval do nič in brenčalo vas bo prebudilo po preteku prednastavljenega časa.