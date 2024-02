Napredno odpravljanje odmevov za jasne pogovore

Zelo hitro in napredno odpravljanje odmevov za revolucionarne, prostoročne in popolnoma dvosmerne pogovore z razdalje nekaj metrov od zvočnika. Prilagodilni algoritem odpravlja odmeve in preprečuje odmevanje zaradi povratnega zvoka iz zvočnika v mikrofon, kar je primerno predvsem v zahtevnih zvočnih razmerah in v odmevnih prostorih, kot so pisarne z malo pohištva.