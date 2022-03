Pretakanje glasbe Bluetooth® v visoki kakovosti (aptX® in AAC)

Napredna tehnologija zagotavlja izboljšano pretakanje zvoka prek povezave Bluetooth®. Standardni zvok Bluetooth® uporablja kodek SBC, ki je ustvarjen za osnovno prenašanje zvoka, zato so poslušalci občasno razočarani nad kakovostjo. Adapter Hi-Fi pa vsebuje vrhunsko brezžično tehnologijo Bluetooth® (aptX® in AAC), ki zagotavlja bogat, mogočen in kristalno čist zvok. Združljiv je z najnovejšimi pametnimi telefoni Android™ in Apple iOS, tabličnimi računalniki in drugimi napravami, zagotavlja pa vam pričakovano kakovost zvoka. Brezžična glasba še nikoli ni bila tako kakovostna.