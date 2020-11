Poenostavite sestanke s povezavo FailOver za konference

S povezavo FailOver bodo vaše predstavitve in videokonference preprostejše. Kadar sejne ali konferenčne sobe niso v uporabi, lahko v ozadju predvajate vsebino iz želenega vira. Ko se sestanek začne in želite začeti predstavitev na zaslonu, le priključite računalnik, zaslon pa bo samodejno preklopil vhod in prikazal vsebino vašega zaslona, brez potrebe po ročnem preklapljanju.