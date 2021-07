OLED-televizor 4K UHD. Občutek pristnosti.

S Philipsovim OLED-televizorjem vsak prizor občutite kot osupljivo resničen. Posamezne slikovne pike se lahko zatemnijo ali izklopijo, kar omogoča temnejše črne barve, živahne barve in izjemen kontrast. Celo podrobnosti v sencah in poudarkih so natančno reproducirane. Kot gledanja je širši in zaradi Philipsove tehnologije obdelave je gibanje čudovito tekoče.