Android: zaženite svojo aplikacijo ali izberite tisto, ki vam je najljubša.

Zaslon ima vgrajen operacijski sistem Android in vam tako omogoča, da uporabljate najbolje razvit operacijski sistem na svetu ter svojo aplikacijo shranite neposredno na zaslon. To pomeni tudi, da lahko vgrajene aplikacije, kot je brskalnik, že takoj začnete uporabljati. Zaslon samo priključite in interaktivne funkcije so vam takoj na voljo. Z vgrajenim razporejevalnikom lahko razdelite svoje aplikacije in vsebino glede na del dneva. S funkcijo samodejne usmerjenosti pa lahko povsem enostavno obrnete zaslon in vsebino predvajate pokončno ali ležeče.