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Ob nakupu televizorja Philips Ambilight z diagonalo 55" ali več izberite svojo igro Assassin's Creed

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  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Primarna slika
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija daljinskega upravljalnika
  • Risba strani s priključki
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Primarna slika

Izdelek ni več na voljo

6000 seriesIzjemno tanek LED-televizor Full HD

55PFK6300/12

Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Televizor Full HD serije 6300 s tehnologijo Perfect Pixel HD predvaja tekočo, čisto in jasno sliko za živahno in pristno doživetje. Zaradi pravih materialov, tankih linij in edinstvenih funkcij, kot je Ambilight, je še elegantnejši.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

Z 2-stransko funkcijo Ambilight

Izjemno tanek LED-televizor Full HD

  • 140 cm (55")

  • LED-televizor Full HD

  • DVB-T/C/S/S2

Micro Dimming optimira kontrast televizorja

Micro Dimming optimira kontrast televizorja

Naša posebna programska oprema sliko analizira na 6400 različnih delih in jo prilagodi, kar zagotavlja neverjeten kontrast in kakovost slike za resnično pristno doživetje pri gledanju.

Super Resolution ustvarja boljšo sliko po območjih

Super Resolution izboljša ostrino in podrobnosti slike po njenih posameznih delih. Poleg izboljšanja celotne slike izvede tudi dodatno analizo podrobnosti in barv. Končni rezultat tega je živahna, naravna in pristna slika.

Nagnjeno sredinsko stojalo ima zanimivo geometrijo

Za nagnjeno sredinsko stojalo smo izbrali prefinjeno visokosijajno srebrno površino, ki smo jo dopolnili z izjemno tankim ukrivljenim vratom, da smo ustvarili zasnovo televizorja, ki čudovito dopolni vsako sodobno opremo prostora.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  2. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  3. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  4. (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.

  5. Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.