Perfect Pixel HD – naša nagrajena tehnologija za vrhunsko sliko

Na podlagi nagrajene dediščine smo kakovost slike visoke ločljivosti povzdignili na povsem novo raven. Philipsov procesor Perfect Pixel HD zagotavlja tekočo in neverjetno ostro sliko. Od bogatejših in živahnejših barv do naravnih kožnih odtenkov ter globljih črnih in svetlejših belih odtenkov – vse podrobnosti so prava paša za oči.