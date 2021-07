HDR Plus. Še večji kontrast, izboljšane barve in ostrina.

High Dynamic Range Plus je nov video standard. Z izboljšanimi barvami in kontrastom omogoča povsem novo domače razvedrilo. Privoščite si užitke z izvirno bogatimi in pristnimi slikami, ki natančno odražajo namen avtorjevih vsebin. In rezultat? Svetlejši poudarki, boljši kontrast, več barvnih odtenkov in podrobnejša slika kot doslej.