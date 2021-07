HDR Premium. Izboljšane barve, globina in dimenzije

High Dynamic Range Premium je nov video standard. Z izboljšanim načinom uporabe barv in kontrasta omogoča povsem novo domače razvedrilo. Privoščite si užitke z izvirno bogatimi in pristnimi slikami, ki natančno odražajo režiserjev namen. In rezultat? Izjemno osvetljeni poudarki, bogatejši kontrast in barve ter živahne podrobnosti, kot jih niste še videli.