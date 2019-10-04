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Ob nakupu televizorja Philips Ambilight z diagonalo 55" ali več izberite svojo igro Assassin's Creed

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Izdelek ni več na voljo

7800 seriesIzjemno tanek LED-televizor 4K UHD z Android TV

49PUS7803/12

4.6

| (21) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 90%

Izjemno tanek LED-televizor Android 4K UHD

Elegantna zasnova s pristnimi materiali. Uživajte v vrhunski ločljivosti 4K ultra tankega televizorja Philips 7800. Z mehanizmom P5 za obdelavo slike lahko pretakate svojo najljubšo oddajo z izboljšano kakovostjo slike.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

s 3-stransko funkcijo Ambilight

Izjemno tanek LED-televizor Android 4K UHD

  • 123 cm (49") Ambilight TV

  • Indeks kakovosti slike 1700

  • HDR Plus

  • Tehnologija P5 Perfect Picture

Micro Dimming Pro za neverjeten kontrast

Micro Dimming Pro za neverjeten kontrast

Micro Dimming Pro optimira kontrast televizorja glede na osvetlitev prostora. Svetlobni senzor in posebna programska oprema analizirata sliko na 6400 različnih delih, kar zagotavlja neverjeten kontrast in kakovost slike za resnično pristno doživetje pri gledanju – podnevi ali ponoči.

Zmogljiva obdelava zvoka za izjemno jasnost zvoka

Piš vetra, šum lista, ki pade na tla, zvok pnevmatik vozila, ki drvi po vijugasti cesti. Prav takšne majhne podrobnosti oživijo sliko. Philipsova obdelava zvoka združuje te podrobnosti v izjemno čisti zvok, ki mu ni para. Studijski način mešanja, ki podpira originalno zvočno vsebino in po potrebi ojača zvok, omogoča, da boste vsak zvok slišali natanko tako, kot si ga je zamislil režiser. Globoki nizki toni, jasni dialogi in neverjetno natančen zvok – to je le začetek.

Izkoristite zmogljivost štirijedrnega procesorja in vgrajenega OS Android

Izkoristite zmogljivost štirijedrnega procesorja in vgrajenega OS Android

Philipsov štirijedrni procesor in zmogljivi OS Android omogočata razburljivo igranje iger. OS Android televizorja vam omogoča izredno hitro, intuitivno in zabavno pomikanje po zaslonu, uporabo aplikacij in predvajanje videoposnetkov.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

21

Ocene

90%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

04/10/2019

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Dober nakup :)

Sem zahteven uporabnik in je kljub temu televizor izpolnil vsa moja pričakovanja. Predvsem glasovno krmiljenje preko daljinskega upravljalnika, ki se odlično odziva tudi v Slovenskem jeziku, predvajanje različnih multimedijskih vsebin, povezljivost z drugimi napravami prek brezžičnega omrežja, daljinsko krmiljenje televizije prek mobilnega telefona, daljinski upravljalnik s tipkovnico, ... . Manjša graja je, (1) da nima na daljincu drsnika za miško, (2) ni moč naložiti katerekoli aplikacije z Google Trgovine in (3) mnogo preveč korakov, ko želiš varno izklopiti USB pogon. Ima snemanje oddaj s televizije na USB disk, vendar !!! mora biti televizija ves čas snemanja na kanalu, ki se snema !!!

Prednosti

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Slabosti

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Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7800 series 55PUS7803 Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD z Android TV

Datum uporabe 2019-09-04

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7800 series 55PUS7803 Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD z Android TV

Datum uporabe 2019-09-04

19/11/2018

Slovenija

Slovenija

Odlične lučke zadaj, odlična slika, odličen uporabniški vmesnik, odlična oblika!

Odlične lučke zadaj, odlična slika, odličen uporabniški vmesnik, odlična oblika!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7800 series 49PUS7803 Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD z Android TV

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7800 series 49PUS7803 Izjemno tanek LED-televizor 4K UHD z Android TV

30/09/2019

Hrvatska

Hrvatska

Tanja444

Odličan tv! U prvih mjesec dana nije bilo apsolutno nikakvog problema. Nadam se da je to trajna karakteristika. Odlična slika, odličan ton. Ambilight je zakon! Sve preporuke.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7800 series 49PUS7803 Izuzetno tanki 4K UHD LED Android televizor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 7800 series 49PUS7803 Izuzetno tanki 4K UHD LED Android televizor

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Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  2. Razpoložljive aplikacije Android se razlikujejo glede na državo. Več podrobnosti si oglejte v lokalni trgovini Google Play.

  3. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  4. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  5. Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv.

  7. Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.

  8. Upoštevajte, da aplikacije spletne trgovine Amazon morda ne bodo vedno na voljo v vaši državi. (Aplikacije spletne trgovine Amazon trenutno delujejo le v Združenem kraljestvu, Nemčiji in Avstriji.)

  9. Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.

  10. Vgrajen Pomočnik Google bo na voljo v posodobitvi programske opreme za televizorje Android letnika 2018.

  11. Storitve igranja v oblaku so odvisne od ponudnikov iger.

  12. Delovanje je odvisno od vgrajenih aplikacij ChromeCast in pametnih naprav. Za več informacij obiščite spletne strani o vgrajenih izdelkih ChromeCast.

  13. (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.