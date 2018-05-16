Izdelek ni več na voljo
49PUS6561/12
Izjemno tanek LED-televizor 4K s sistemom Android TV
Predstavljamo vam čudovito zasnovan televizor Philips serije 6500. Uživajte v čudoviti sliki 4K Ultra HD in se podajte v svet razvedrila z Android TV. Tanek okvir in edinstveno zaobljeno stojalo dopolnjujeta elegantni videz televizorja.
123 cm (49 palcev)
LED-televizor 4K Ultra HD
Štirijedrnik, 16 GB in razširljivo
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
S televizorjem 4K Ultra HD lahko uživate v vseh podrobnostih. Philipsova tehnologija Pixel Precise Ultra HD vhodno sliko pretvori v sliko ločljivosti UHD. Uživajte v tekoči in ostri sliki izjemnega kontrasta. Slika ima globlje črne in izrazitejše bele odtenke, živahne barve in naravne kožne odtenke – vedno in iz vsakega vira.
Philipsovo zaobljeno stojalo ima po navdihu arhitekture sodobno, uravnoteženo in odprto zasnovo. Površina in visokokakovostnega poliranega kroma in eleganten lok polepšata vsak prostor.
Odlični zvočniki televizorja potrebujejo zmogljivo tehnologijo obdelave, ki ohranja čistost izvirne zvočne vsebine. DTS Premium Suite uporabnikom zagotavlja izkušnjo, ki jo pričakujejo od vrhunske obdelave zvoka: pristen prostorski zvok z globokimi, bogatimi nizkimi zvoki in kristalno jasnimi dialogi pri najvišjih stopnjah glasnosti, brez nihanja, rezanja in popačenja.
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3.8
od 5
135
Ocene
Majzen
16/05/2018
Slovenija
Kapo dol, izdelek fantasticen.
Kapo dol.kaj se pa tice ambilight pa je noro.top izdelek.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series 49PUS6561 Izjemno tanek televizor 4K z Android TV™
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series 49PUS6561 Izjemno tanek televizor 4K z Android TV™
Stane
07/02/2018
Slovenija
Ta izdelek ima odlične lastnosti.
Odličen izdelek 50 procentov boljši od svojega naslednika iz leta 2017! Naslednik je padel v nižji rang tv-jev. Uporabniki, ki se bodo poglobili v funkcionalnosti TV-jev bodo to ugotovili v dveh pomembnih načinih delovanja TV-jev.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series 49PUS6561 Izjemno tanek televizor 4K z Android TV™
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series 49PUS6561 Izjemno tanek televizor 4K z Android TV™
Katrin
06/02/2018
Slovenija
Izdelek je odličen
Izdelek deluje super, android deluje hitro in brez težav, tudi aplikacije delujejo brez težav. Osvetlitev ozadja v vse tri smeri pa da še piko na i, da je res vreden tega denarja.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series 55PUS6561 Izjemno tanek televizor 4K z Android TV™
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series 55PUS6561 Izjemno tanek televizor 4K z Android TV™
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Razpoložljive aplikacije Android se razlikujejo glede na državo. Več podrobnosti si oglejte v lokalni trgovini Google Play.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Storitve igranja v oblaku so odvisne od ponudnikov iger.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
Za uporabo storitve Google Cast potrebujete aplikacije in naprave s podporo za Google Cast. Več podrobnosti si oglejte na straneh za Google Cast.
Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.
Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv.
Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.