Izdelek ni več na voljo
43PUS6401/12
Izjemno tanek LED-televizor 4K s sistemom Android TV
Televizor Philips serije 6400 odlikujeta zmogljivost in zasnova. Ima minimalistično stojalo in predvaja izjemno jasno sliko 4K Ultra HD s tehnologijo Pixel Plus Ultra HD. Android TV nudi neomejene možnosti razvedrila
108 cm (43 palcev)
LED-televizor 4K Ultra HD
Štirijedrni procesor, 8 GB in razšir.
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Privoščite si Philipsovo ostro sliko 4K Ultra HD. Philipsova tehnologija Pixel Plus Ultra HD sliko optimira tako, da je vedno tekoča, jasna, neverjetno podrobna in globoka – vedno uživajte v ostrejši sliki 4K s svetlejšimi belimi in temnejšimi črnimi odtenki.
Ustvarili ste prijeten dom po svojem okusu, zato morate izbrati tudi prijeten in privlačen televizor. Philipsova edinstvena tehnologija Ambilight znatno razširi zaslon za pristnejše užitke ob gledanju, saj s strani televizorja oddaja zelo širok svetlobni sij na steno okoli televizorja. Barve, živahna slika in napeto dogajanje se z zaslona razširijo na ves dnevni prostor, zato je doživetje vedno razburljivejše, zanimivejše in pristnejše.
Igranje v oblaku prinaša spletni nabor visokokakovostnih iger za vsako starost, okus in stopnjo zahtevnosti. Enostavno izberite igro in jo igrajte na televizorju!
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3.6
od 5
127
Ocene
Pol65
14/12/2019
Slovenija
Zelo odličen televizor s stransko osvetlitvijo
Odličen televizor, kateri deluje odlično tako v sliki in zvoku, kakor tudi povezavi preko interneta, WIFI-ja. Odlične dodane aplikacije.
Prednosti
Slika in zvok
Slabosti
trenutno že zastarela uporaba interneta preko televizije, uporaba pilota.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series 55PUS6401 Izjemno tanek televizor 4K z Android TV™
Datum uporabe 2017-12-14
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series 55PUS6401 Izjemno tanek televizor 4K z Android TV™
Datum uporabe 2017-12-14
Kutan
22/01/2017
Slovenija
Preverjen kupec
odlično
odličen tv ali z drugimi besedami najboljši v svojem rangu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series 55PUS6401 Izjemno tanek televizor 4K z Android TV™
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series 55PUS6401 Izjemno tanek televizor 4K z Android TV™
LEOPOLD
13/08/2016
Slovenija
Preverjen kupec
Odlicna naprava za ceno
Odlicen sprejemnik, pomanjkljivost preklapljanja med TV in aplikacijami
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series 55PUS6401 Izjemno tanek televizor 4K z Android TV™
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series 55PUS6401 Izjemno tanek televizor 4K z Android TV™
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Razpoložljive aplikacije Android se razlikujejo glede na državo. Več podrobnosti si oglejte v lokalni trgovini Google Play.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
Za uporabo storitve Google Cast potrebujete aplikacije in naprave s podporo za Google Cast. Več podrobnosti si oglejte na straneh za Google Cast.
Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.
Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv.
Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.
Upoštevajte, da aplikacije spletne trgovine Amazon morda ne bodo vedno na voljo v vaši državi. (Aplikacije spletne trgovine Amazon trenutno delujejo le v Združenem kraljestvu, Nemčiji in Avstriji.)