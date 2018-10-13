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  • Energy Label Europe B
    Ločljivost UltraClear 4K, izjemno živahne barve
  • Ločljivost UltraClear 4K, izjemno živahne barve
  • Ločljivost UltraClear 4K, izjemno živahne barve
  • Energy Label Europe B
    Ločljivost UltraClear 4K, izjemno živahne barve
  • Ločljivost UltraClear 4K, izjemno živahne barve
  • Ločljivost UltraClear 4K, izjemno živahne barve

Izdelek ni več na voljo

BrillianceLCD-monitor 4K z izjemno širokim barvnim spektrom

328P6VJEB/00

3.6
| (5) Ocene
Ločljivost UltraClear 4K, izjemno živahne barve
Velik 32-palčni profesionalni zaslon Ultra HD Philips vam omogoča, da razširite svoj delovni prostor, in predvaja veliko in podrobno sliko izjemno visoke ločljivosti.
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Ločljivost UltraClear 4K, izjemno živahne barve

  • Serija P

  • 32 (vidno 31,5 palca/80 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Ločljivost UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) za natančno sliko

Ločljivost UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) za natančno sliko

Zasloni Philips z visokozmogljivimi ploščami predvajajo slike ločljivosti UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Če ste zahteven strokovnjak, ki zahteva podroben prikaz za rešitve CAD, če uporabljate aplikacije za 3D-grafiko ali če ste finančni strokovnjak, ki uporablja obsežne preglednice, zasloni Philips vedno predvajajo izjemno pristne in podrobne slike in grafiko.

Širši razpon barv s tehnologijo izjemno širokega barvnega spektra za živahnejšo sliko

Širši razpon barv s tehnologijo izjemno širokega barvnega spektra za živahnejšo sliko

Tehnologija izjemno širokega barvnega spektra omogoča širši barvni spekter za živahnejšo sliko. Širša barvna lestvica tehnologije izjemno širokega barvnega spektra ustvarja naravnejše zelene, živahnejše rdeče in globlje modre odtenke. Z živahnimi barvami tehnologija izjemno širokega barvnega spektra oživi predstavnostno razvedrilo, slike pa tudi storilnost.

Zaslon VA predvaja osupljive slike s širokimi koti gledanja

Zaslon VA predvaja osupljive slike s širokimi koti gledanja

Philipsov LED-zaslon VA ima napredno tehnologijo za večdomensko navpično poravnavo, ki zagotavlja izjemno visoko statično kontrastno razmerje za izredno živahne in svetle slike. Zlahka zmore standardne pisarniške aplikacije in je idealen za fotografije, brskanje po spletu, filme, igre in zahtevne grafične aplikacije. Optimirana tehnologija za upravljanje slikovni pik omogoča izjemno širok 178-stopinjski kot gledanja in jasno sliko.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.6

od 5

5

Ocene

2

13/10/2018

Slovenija

Slovenija

4K monitor za Macbook Pro

Monitor uporabljam dva tedna, priključen je na Macbook letnik 2017, preko USB-C/HDMI vmesnika. Slika na monitorju je dejansko 4K 3840x2160@60Hz. Za 60Hz je potrebno v Setup-u monitorja HDMI nastaviti na različico 2.0, saj je sicer 4K le na 30Hz. Seveda je potrebno imeti ustrezni HDMI kabel, ki pa pride tudi že z monitorjem. Tudi USB-C/HDMI adapter mora podpirati 4K na 60Hz (večina podpira 30Hz). Velikost 32" je ravno prava. Če do sedaj na FullHD monitorju uporabljate povečane fonte, potem 4K monitor verjetno ni za vas, saj boste morali fonte še bolj povečati.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 328P6VJEB LCD-monitor 4K z izjemno širokim barvnim spektrom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 328P6VJEB LCD-monitor 4K z izjemno širokim barvnim spektrom

11/04/2017

Polska

Polska

Polecam ten monitor

Zacznijmy od tego, że jestem programistą. Pracuję głównie na tekście, dlatego zależało mi na bardzo wyraźnym i ostrym obrazie ale jednocześnie dużym obszarze roboczym. Monitor ten spełnia te wymagania. Oprócz tego, czasami uruchomię jakąś grę. W 4k granie to czysta przyjemność. Przyda się jednak również bardzo mocna karta graficzna. Uważam, że w tej cenie nie dostaniemy lepszego monitora o takich parametrach.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 328P6VJEB Monitor LCD 4K z technologią Ultra Wide-Color

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 328P6VJEB Monitor LCD 4K z technologią Ultra Wide-Color

25/03/2023

Magyarország

Magyarország

Preverjen kupec

4K monitor média fogyasztásra.

Használható, kisebb hiányoságokkal, ha újat vennék, akkor inkább az újabb kiadást választanám helyette! (viszont nem bántam meg a vásárlást, mert nagyon olcsón jutottam hozzá)

Prednosti

4K felbontás, kis fogyasztás, viszonylag jo kép minőség

Slabosti

Kalibrálásra lenne szükség, de a windows beépített kalibratora figyelmeztet hogy ennél a monitornál ne használjam!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 328P6VJEB 4K LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

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Omejitve odgovornosti

  1. Ta zaslon Philips ima certifikat MHL. Če naprava MHL ni povezana ali ne deluje pravilno, preberite odgovore na pogosta vprašanje glede naprave MHL ali se obrnite na prodajalca. Politika proizvajalca naprave lahko predpisuje, da kupite njihov kabel ali adapter MHL, da bo naprava delovala pravilno.

  2. Zahteva dodatno mobilno napravo s podporo za MHL in kabel MHL (ni priloženo). Združljivost preverite pri prodajalcu naprave MHL.

  3. Varčevanje z energijo v stanju pripravljenosti/ob izklopu za ErP ne velja za funkcijo polnjenja MHL

  4. Seznam vseh izdelkov s podporo za MHL si oglejte na spletni strani www.mhlconsortiun.org

  5. Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.

  6. Hitro polnjenje je v skladu s standardom USB BC 1.2

  7. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse